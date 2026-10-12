Hombre de origen dominicano acusado de apuñalar a una madre y su hija de 2 años en Rhode Island

Nelson Blanco, arrestado por la Policía de Providence. ( TOMADA DE LA POLICÍA DE PROVIDENCE )

Un hombre de origen dominicano fue arrestado y enfrenta múltiples cargos tras ser acusado de apuñalar a una madre y a su hija de 2 años en plena vía pública, en Providence, Rhode Island, un caso que ha reavivado el temor de dos hombres que sobrevivieron a un ataque similar atribuido al mismo sospechoso hace 23 años.

El detenido fue identificado como Nelson Blanco, de 46 años, quien, según las autoridades, será procesado por dos cargos de agresión con intención de cometer asesinato, uno contra una mujer adulta y otro contra una niña de 2 años, además de otros delitos relacionados con el uso y la posesión de un arma blanca.

El ataque contra la madre y su hija ocurrió el miércoles, alrededor de la 1:20 de la tarde, en las inmediaciones de las calles Broad y Public, informó la Policía de Providence. Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital. Las informaciones disponibles no precisaron su estado de salud.

Blanco también enfrenta cargos por agresión con un arma mortal, allanamiento y entrada en una vivienda ocupada por una persona mayor de 60 años, posesión de un cuchillo durante la comisión de un delito violento y posesión de un cuchillo con una hoja de más de tres pulgadas.

De acuerdo con un reporte policial citado por el medio estadounidense 12 News, Blanco dijo a los detectives que dejó de apuñalar a la mujer y a la niña porque se encontraba en una calle principal. Según el documento, afirmó que, de haber estado en una calle secundaria, habría matado a ambas.

Dos sobrevivientes reviven el ataque de 2003

La detención de Blanco también reabrió las heridas de Andy López y Dave Belony, quienes tenían 6 y 7 años, respectivamente, cuando fueron atacados por el hombre el 27 de septiembre de 2003.

Ambos jugaban en el patio trasero de la casa de López junto a su hermano Kelvin cuando Blanco salió de un cobertizo situado detrás de la vivienda, donde residía en ese momento.

López relató a 12 News que, al principio, los niños no se alarmaron porque conocían a Blanco. Sin embargo, su comportamiento les pareció extraño y, poco después, el hombre se abalanzó sobre ellos.

Belony contó que intentó huir, pero quedó acorralado por un árbol. Entonces se encogió y se cubrió la cabeza mientras Blanco lo apuñalaba. López, por su parte, recordó que su hermano le gritó que corriera, pero se quedó paralizado.

Blanco lo apuñaló dos veces en un ojo, lo que le provocó la pérdida permanente de la visión de ese lado. Belony sufrió al menos cinco heridas en el abdomen, la espalda y las costillas.

Ambos niños fueron trasladados al Hospital Infantil Hasbro, donde recibieron tratamiento y se sometieron a varias cirugías. Su recuperación tomó aproximadamente tres meses.

El ataque tuvo consecuencias que, según los sobrevivientes, han marcado sus vidas hasta la actualidad.

"Estoy muy agradecido de estar vivo, pero mi vida está limitada", expresó López al recordar que sus problemas de visión frustraron su aspiración de convertirse en policía o camionero.

Belony aseguró que todavía enfrenta dificultades emocionales por lo ocurrido.

El sospechoso no fue juzgado en 2003

Tras el ataque de 2003, Blanco, que entonces tenía 23 años, fue detenido por un agente que lo encontró caminando por Elmwood Avenue poco después de los hechos.

En aquella ocasión también fue acusado de dos cargos de agresión con intención de cometer asesinato. Sin embargo, posteriormente fue declarado incompetente para ser sometido a juicio, según el reporte de 12 News.

Los sobrevivientes dijeron que la noticia de su reciente arresto les provocó una fuerte impresión. Belony relató que reconoció inmediatamente el rostro de Blanco cuando vio su fotografía policial en las redes sociales.

"Mi corazón se desplomó y, de verdad, sentí que mi mundo se había detenido", recordó.

López manifestó su preocupación por la madre y la niña que resultaron heridas y cuestionó que, más de dos décadas después, el hombre vuelva a estar acusado de un ataque violento.

"Es frustrante para nosotros, no solo por lo que nos pasó, sino porque les ha ocurrido a otras personas", afirmó López.

Los dos hombres esperan que su testimonio contribuya a evitar nuevos ataques y a que las víctimas obtengan justicia.

"Queremos justicia para las víctimas", dijo Belony, quien también cuestionó qué debe ocurrir para que Blanco responda por sus acciones.

Permanece detenido sin derecho a fianza

Según 12 News, Blanco permanece detenido sin derecho a fianza mientras espera una audiencia sobre su competencia para enfrentar el proceso judicial, prevista para finales de este mes.

Las autoridades no han informado sobre el motivo del ataque contra la madre y su hija. El caso continúa bajo investigación.