ICE atropella a mexicano que no era objetivo de operativo migratorio y lo mantiene detenido

Primer plano de la inscripción «POLICE ICE» en la parte posterior de un chaleco. ( SHUTERSHOOK )

Un inmigrante mexicano que llevaba más de tres décadas viviendo en Estados Unidos fue atropellado por un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una operación en Houston, Texas, que tenía como objetivo detener a otra persona. Pese a resultar gravemente herido, el hombre quedó bajo custodia de las autoridades migratorias.

ICE run over yet another man with their car—during traffic stop in Houston. Video clearly shows agent accelerate his car directly at the man. Hitting him head on & sending him to hospital. Agents seem to roll man over, handcuff him, and rummage his pockets—not give medical aid The 48 year old man was a passenger in the white pickup truck. He is currently under armed guard at the hospital. ICE told local police that the driver is the person who had a warrant. Possibly related to immigration status—but could not confirm its basis or details. Harris County Sheriff´s Office said they were not told in advance of any ICE operations happening in their jurisdiction. In occur on Clay Road near Highway 6 in west Harris County, Texas. — Exonews (@EconomyNewlyyl) October 11, 2026

Detalles del atropello

La víctima fue identificada como Miguel Parra Hernández, de 48 años, quien sufrió una fractura en tres partes de una pierna y fue sometido a una intervención quirúrgica, según informó este lunes 12 de octubre el periódico estadounidense Houston Chronicle.

Parra Hernández fue atropellado el sábado 10 de octubre por una camioneta sin distintivos oficiales, mientras agentes de ICE realizaban una operación cerca de la intersección de Clay Road y la autopista 6, en el condado de Harris.

El mexicano no era el objetivo principal de la intervención. Los agentes buscaban a José Mendoza Cervantes, otro inmigrante que viajaba en el mismo vehículo y que, según las autoridades, tenía antecedentes penales y una orden definitiva de deportación. Mendoza Cervantes logró escapar y continuaba prófugo.

Un video muestra la persecución

Las cámaras de vigilancia de un establecimiento cercano registraron parte del incidente. En las imágenes se observa cómo dos hombres abandonan una camioneta y emprenden la huida a pie cuando son interceptados por agentes federales.

Una camioneta negra utilizada por ICE sigue a uno de los hombres a través de un estacionamiento. El vehículo gira en dirección hacia Parra Hernández antes de producirse el atropello.

Sin embargo, el ángulo de grabación no permite observar con claridad el momento exacto del impacto.

Reacciones y demandas

ICE sostuvo que el inmigrante corrió frente al vehículo y que sus agentes solicitaron inmediatamente asistencia médica. La agencia aseguró que las lesiones no ponían en peligro su vida y que fue trasladado a un hospital en condición estable.

La familia y organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionaron esa explicación y solicitaron una investigación independiente para determinar si el agente utilizó fuerza excesiva durante la persecución.

Llevaba 34 años viviendo en Estados Unidos

Parra Hernández reside en Houston desde hace 34 años y no tiene antecedentes penales, según César Espinosa, director de la organización de defensa de inmigrantes FIEL Houston.

Su sobrina, Natxielly Castañeda, explicó al Houston Chronicle que su tío trabajaba y llevaba una vida tranquila. Aseguró que incluso temía recibir una multa de tránsito.

La familia sostiene que el inmigrante salió corriendo por miedo al observar que varios vehículos sin identificación lo perseguían.

Investigación oficial

Su hermano, Rodolfo Parra, difundió una fotografía del afectado y solicitó apoyo para afrontar las consecuencias del atropello. Según informó Univision este lunes, los familiares aseguran que nunca había tenido una orden de arresto.

El abogado de la familia, Kim Bruno, confirmó que el mexicano se recuperaba de una operación en un hospital local, donde permanecía bajo custodia de ICE. Sus parientes reclaman que sea liberado para continuar su recuperación.

Fiscalía investiga las circunstancias del atropello

La Oficina del Sheriff del condado de Harris dirige la investigación, con la participación de la Fiscalía local.

Según informó Univision, investigadores de la División de Derechos Civiles de la Fiscalía acudieron al lugar del incidente para examinar las circunstancias en que ocurrió.

Las autoridades deberán determinar cómo se produjo el atropello y si la actuación del agente que conducía el vehículo se ajustó a los procedimientos correspondientes.

Hasta este lunes, las autoridades no habían anunciado conclusiones definitivas sobre la responsabilidad del conductor.

El caso ocurre tres meses después de que un agente de ICE matara a tiros al trabajador de construcción Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante otra operación migratoria en Houston. Salgado tampoco era el objetivo inicial de aquella intervención, que provocó protestas y una investigación de la Fiscalía del condado de Harris.

En los últimos días ICE también ha sido objeto de críticas tras herir de bala al migrante dominicano Óscar Belgal mientras intentaban apresarlo en Nueva York. Viajaba con su hijo de cinco años. El hecho provocó protestas, reclamos de investigación y un enfrentamiento entre las autoridades neoyorquinas y el Gobierno federal.