Un hombre muere tras caer de montaña rusa Goliath en Six Flags de Georgia, EE. UU.

Captura de video que muestra a personas intentando descender de la montaña rusa Goliath en Six Flags de Georgia.

Un hombre murió y otras personas resultaron heridas en un incidente relacionado con una montaña rusa en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, en el condado de Cobb, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió poco antes de las 4:00 de la tarde del lunes. Testigos dijeron que vieron caer al hombre.

Tras el incidente, pasajeros de la atracción Goliath fueron evacuados, según informó el medio ABC7. Videos que circulan en redes sociales muestran a los ocupantes desalojando la instalación por una escalera.

Six Flags Over Georgia is shut down after an emergency on Goliath. https://t.co/9w4TtoDQSU — El Chumbito (@elchumbito83) October 12, 2026

La Policía del condado de Cobb indicó que detectives de su Unidad de Delitos Mayores investigan las circunstancias del suceso. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las causas ni sobre la identidad de la víctima.

La Unidad de Delitos Graves de la Policía del condado de Cobb está a cargo de la investigación. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima ni precisado la cantidad exacta de heridos o su estado de salud.

Por su parte, Six Flags expresó sus condolencias a los familiares del fallecido y aseguró que coopera con las autoridades en las investigaciones, de acuerdo con Infobae.

La montaña rusa Goliath funciona desde 2006, alcanza unos 61 metros de altura y puede llegar a velocidades de 113 kilómetros por hora, de acuerdo con datos publicados por el parque.