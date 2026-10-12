Mamdani ordena revisar el uso de la fuerza de la Policía de Nueva York en medio de presiones progresistas

Agentes de policía de NYPD patrullando brindan seguridad alrededor de Times Square en Manhattan, Nueva York. ( SHUTTERSTOCK )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó este lunes una revisión exhaustiva de las políticas sobre el uso de la fuerza del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), en respuesta a las presiones de sectores progresistas que reclaman cambios más profundos en el cuerpo policial.

La iniciativa incluye un aumento de los fondos destinados a la Oficina del Inspector General del NYPD y nuevas medidas para reforzar la rendición de cuentas cuando los agentes sean acusados de conducta indebida, según informó la Alcaldía en un comunicado.

"Cuando el Gobierno utiliza la fuerza contra un neoyorquino, el estándar de rendición de cuentas debe ser el más alto. Cada neoyorquino merece saber que la fuerza se utilizará de manera legal, cuidadosa y solo cuando sea necesaria", expresó Mamdani.

La revisión, que se desarrollará durante los próximos meses, será la primera de este tipo en una década e incluirá consultas con las comunidades, indicaron las autoridades.

Presiones por la permanencia de la comisionada policial

Mamdani, miembro del Partido Demócrata y dirigente socialista democrático, llegó a la Alcaldía con promesas de reformar el departamento policial, entre ellas trasladar algunas responsabilidades de los agentes a equipos especializados en salud mental. Sin embargo, la implementación de esos cambios ha avanzado lentamente, lo que ha generado cuestionamientos entre algunos de sus propios simpatizantes.

El alcalde también enfrenta críticas de sectores progresistas por su decisión de mantener en el cargo a la comisionada de Policía, Jessica Tisch, quien fue nombrada durante la administración anterior y es considerada una figura moderada dentro del aparato institucional.

La semana pasada, Darializa Ávila Chevalier, aliada política de Mamdani y candidata demócrata a la Cámara de Representantes por un distrito que comprende sectores de Manhattan y El Bronx, pidió la renuncia de Tisch tras un tiroteo en el que agentes federales de inmigración hirieron a un hombre en Nueva York.

Los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés) también instaron al alcalde a destituir a la comisionada a raíz del incidente.

Cambios tras la muerte de un joven durante una crisis de salud mental

La Alcaldía indicó que el anuncio responde, además, a la jubilación de un agente que enfrentaba cargos disciplinarios internos por la muerte de Win Rozario, de 19 años, quien falleció en 2024 tras recibir disparos de policías durante una crisis de salud mental.

El agente no fue acusado penalmente y pudo retirarse antes de que se celebrara el procedimiento disciplinario en su contra.

Tisch reconoció que el departamento debió notificar a la Junta Civil de Revisión de Quejas de la Policía de Nueva York (CCRB, por sus siglas en inglés) durante el proceso de jubilación del oficial.

"Como resultado de un error humano, no lo hicimos, y me disculpo por ese error", declaró la comisionada.

Mamdani informó que el NYPD implementó un nuevo sistema para dar prioridad a la conclusión de los procedimientos disciplinarios antes de que un agente pueda retirarse.

Además, formalizará la práctica de notificar a las autoridades estatales cuando un policía se jubile mientras tenga cargos disciplinarios pendientes, con el propósito de impedir que sea contratado por otra agencia policial sin que se conozca esa situación.

Sindicato policial cuestiona la iniciativa

La propuesta recibió críticas del sindicato policial. Patrick Hendry, presidente de una organización sindical del NYPD, rechazó las medidas anunciadas por la Alcaldía y afirmó que responden a las exigencias de los sectores más radicales del movimiento político del alcalde.

"La base radical del alcalde quiere desmantelar por completo el NYPD, y está claro que este anuncio es un intento de complacerlos. No funcionará y no hará que los neoyorquinos estén más seguros", sostuvo Hendry.

La revisión de las políticas sobre el uso de la fuerza y las nuevas medidas de supervisión se desarrollarán mientras la administración de Mamdani intenta conciliar sus compromisos de reforma policial con las demandas de los sectores progresistas y las objeciones de los representantes de los agentes.