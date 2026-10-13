Oscar Belgal sigue con bala en el cuello tras ser herido por un agente del ICE

Los abogados de Oscar Belgal aseguraron que el dominicano aun tiene alojada en el cuello la bala con la que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo hirió el pasado jueves durante un operativo para arrestarlo, tras un primer intento del que logró escapar.

De acuerdo con su defensa, Belgal, de 28 años, no puede comer y tiene que beber agua del lavabo del baño debido a las condiciones carcelarias que calificaron de "horribles", mientras permanece recluido en régimen de aislamiento en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

"El señor Belgal está viviendo una pesadilla inimaginable", declararon en un comunicado conjunto los abogados pertenecientes a la Sociedad de Asistencia Legal y a la organización Make the Road New York, según recoge el New York Post.

"Si bien actualmente se encuentra en régimen de aislamiento, una bala permanece alojada en su cuello, el lado izquierdo de su cara está entumecido y apenas puede oír por su oído izquierdo", reza el comunicado.

De acuerdo con los abogados, que citan las recomendaciones de los médicos, Belgal necesita una cirugía "con urgencia", pero realizar el procedimiento el jueves por la noche, cuando ya estaba bajo custodia federal, "era demasiado peligroso" sin la presencia de un cirujano especializado.

"Aunque se le indicó que regresara al hospital esta semana, desconoce si la cirugía se llevará a cabo. Además, sufre una herida en el hombro causada por los cristales rotos durante el incidente", agregaron.

Los abogados alegaron que Belgal tampoco "ha comido ni una sola vez desde el jueves" y que "le han dicho que la única agua disponible para él proviene del lavabo del baño".

Además, los letrados aseguran que, durante el tiempo que ha estado en su celda, se ha visto "obligado a revivir los aterradores momentos en que recibió el disparo".

Ingreso irregular

Belgal, quien, según las autoridades estadounidenses, ingresó al país de manera irregular en 2022 por la frontera sur sin ser detectado por la Patrulla Fronteriza y tiene antecedentes penales desde entonces, recogió a su hijo en el barrio de Marble Hill poco después de las 4:00 de la tarde del jueves.

Según el relato recogido por el New York Post, agentes del ICE vestidos de civil se acercaron a su camioneta y dispararon contra el vehículo cuando intentó alejarse, hiriéndolo en el cuello.

Marcos Charles, jefe de la división de Operaciones de Control y Expulsión del ICE, dijo que Belgal "aceleró" hacia los agentes, "chocando" contra dos de ellos. Según The Post, las imágenes de las cámaras de seguridad que obtuvo, correspondientes a parte del incidente, no muestran ese presunto choque.

El ICE explicó en un comunicado que sus agentes participaban en una "operación de detención selectiva" para arrestar a Belgal, a quien describió como "un extranjero indocumentado con antecedentes penales".

Durante la operación, señaló el ICE, uno de los agentes "accionó su arma y el extranjero resultó herido", por lo que recibió "asistencia de inmediato".

De acuerdo con lo declarado por la agencia, Belgal recibió un disparo "superficial" en el cuello.

Historial delictivo

Para justificar el arresto, la agencia señaló que el hombre, originario de República Dominicana, contaba con una condena previa por hurto mayor, así como múltiples arrestos anteriores por agresión, robo, posesión de drogas y posesión de armas. Además, lo vinculó con una organización delictiva de origen dominicano.

Según las autoridades, su historial incluye una condena por robo a mano armada en 2023 y una detención en 2025 por presunta venta de fentanilo, cocaína y heroína.

"Indiferencia deliberada"

De acuerdo con medios estadounidenses, al menos siete balas atravesaron las ventanillas delanteras, laterales y traseras del vehículo. Belgal sobrevivió a las heridas y fue trasladado de urgencia a un hospital.

Su hijo, quien viajaba en el asiento trasero, resultó ileso y se encuentra al cuidado de su familia, que asegura que está "traumatizado" y tiene pesadillas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/identifican-como-oscar-belgal-al-dominicano-herido-por-ice-4382d9a4.jpg Fotos compartidas de Oscar Belgal tras resultar herido durante operativo del ICE en Nueva York. (TOMADAS DE LAS RR SS)

Las imágenes de las cámaras corporales del Departamento de Policía de Nueva York mostraron a los policías corriendo hacia el lugar, donde encontraron a agentes del ICE atendiendo a Belgal, quien estaba sentado en el pavimento y sangraba, mientras se escuchaban los gritos de su hijo.

"La indiferencia deliberada que mostraron los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas hacia el Sr. Belgal cuando fue baleado el jueves, y el trato que ha sufrido desde entonces en detención, son ejemplos más de la crueldad y el desprecio por la dignidad humana básica que han caracterizado durante mucho tiempo a esta agencia", denunciaron los abogados en su comunicado.

"Seguiremos luchando por la liberación inmediata del Sr. Belgal y para garantizar que reciba la atención médica, el debido proceso y la dignidad humana básica a la que tiene derecho por ley".

De acuerdo con las declaraciones del ICE, el operativo del jueves fue el segundo intento de arrestar al dominicano. Según funcionarios federales, la agencia había intentado detenerlo en septiembre, pero Belgal logró huir.