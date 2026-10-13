Acusan a un hombre de matar a sus dos hijos de cuatro y 11 años en Los Ángeles

Jimmy Gramajo Bonilla, de cuatro años, y Osmani Gramajo Bonilla, de 11. ( TOMADO DE RR SS )

Un hombre de 35 años fue detenido y acusado de asesinato por la muerte a tiros de sus dos hijos, de cuatro y 11 años, en una calle de Koreatown, en el centro de Los Ángeles, la tarde del domingo 11 de octubre.

El sospechoso fue identificado como Adolfo Gramajo, a quien se le fijó una fianza de cuatro millones de dólares, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, citado por el New York Post.

Jimmy Gramajo Bonilla, de cuatro años, y Osmani Gramajo Bonilla, de 11, fueron trasladados a un hospital, donde posteriormente fueron declarados muertos.

De acuerdo con medios estadounidenses, Gramajo había estado con los niños en un McDonald´s durante una visita de custodia antes de dispararles y luego intentar suicidarse. El hombre permanece hospitalizado, aunque no se ha informado sobre su estado de salud.

Según esos reportes, el padre había asegurado a la madre de los menores que estarían en casa de sus padres.

El médico forense del condado de Los Ángeles determinó que Jimmy murió por un disparo a quemarropa en la cabeza, mientras que su hermano Osmani falleció a causa de una herida de bala en la cabeza.

Familiares de los niños acudieron a las inmediaciones del lugar del tiroteo para recordarlos. En la intersección donde ocurrió el hecho fueron colocadas flores y otros objetos conmemorativos en un altar improvisado.

La familia también solicitó ayuda económica a través de las redes sociales para cubrir los gastos del funeral y el entierro.

"El 11 de octubre de 2026, nuestros queridos Jimmy y Osmani dejaron este mundo, dejando un inmenso vacío en nuestros corazones. Eran unos niños adorables y encantadores, siempre alegres, con sonrisas contagiosas y unas travesuras inocentes y maravillosas", expresó la familia en una publicación en Facebook.

"Cualquier donación, por pequeña que sea, será de gran ayuda para nuestra familia", agregó.

Lamentan muerte

María López, tía de los menores, los describió ante NBC Los Ángeles como "muy dulces, niños realmente buenos".

Carlos Aguilar, un amigo de la familia, también lamentó sus muertes. "Nunca le hicieron daño a nadie. Siempre fueron felices y nunca quisieron lastimar a nadie. Eran inocentes", declaró.

Hasta el momento se desconocen los motivos del tiroteo. La investigación continúa.