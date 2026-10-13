Consulado dominicano en Houston recibe busto de Juan Pablo Duarte para promover valores patrióticos

Participantes de la entrega del busto Juan Pablo Duarte ( FOTO CEDIDA POR EL CONSULADO DOMINICANO EN HOUSTON )

El Consulado General de la República Dominicana en Houston recibió un busto de Juan Pablo Duarte, entregado por la filial del Instituto Duartiano en Dallas, como parte de las iniciativas dirigidas a preservar la identidad nacional y promover los valores patrióticos entre la comunidad dominicana residente en Texas.

La pieza fue entregada por Ino Mariet Gil, presidenta de la filial del Instituto Duartiano en Dallas, durante una ceremonia encabezada por la cónsul general dominicana en Houston, Leidy Rosario, quiendestacó que el busto permanecerá en la sede consular como símbolo del legado histórico del fundador de la República Dominicana.

El legado de Duarte en la diáspora

Rosario afirmó que la iniciativa busca mantener vigentes el pensamiento y los ideales de Duarte, especialmente entre las nuevas generaciones de dominicanos residentes en Estados Unidos.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la colaboración entre las instituciones patrióticas y las representaciones dominicanas en el exterior para preservar la memoria histórica y fomentar el sentido de pertenencia.

La actividad reunió a representantes de distintos sectores de la comunidad dominicana en Texas y concluyó con la entrega de reconocimientos a varias personalidades por sus aportes y colaboración con la diáspora.