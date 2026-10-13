"No lo considero neoyorquino", dominicanos en NY critican a Mamdani por defensa a Oscar Belgal

Fotos compartidas de Oscar Belgal tras resultar herido durante operativo del ICE en Nueva York. ( TOMADAS DEL RR SS )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se refirió a Oscar Belgal, el dominicano herido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), como un neoyorquino, calificativo que fue rechazado por algunos residentes de la Gran Manzana, incluidos otros dominicanos, al considerar que un hombre con historial delictivo no representa el espíritu de la ciudad.

"No lo considero neoyorquino", expresó Migdalia Martínez, una madre dominicana de El Bronx que perdió a su hijo de 12 años, Jacob Freytas, en un tiroteo entre pandillas mientras andaba en bicicleta en julio pasado.

"Lo único que considero de él es basura, nada más que basura. Y no considero que Nueva York, mi hogar, sea basura", declaró la mujer al New York Post sobre su compatriota.

Cuando el medio le preguntó si el alcalde demócrata se equivocaba al llamar neoyorquino a Belgal, Martínez respondió: "El alcalde se equivoca en muchos sentidos; ese es sin duda uno de ellos".

Historial delictivo

El rechazo se debe a que las autoridades estadounidenses señalan que Belgal ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2022, con una caravana de migrantes sin ser detectado por la Patrulla Fronteriza y desde entonces ha sido vinculado a varios delitos.

En diciembre de 2023 fue arrestado por un presunto robo a mano armada ocurrido un mes antes, según The Post, que cita a las autoridades y registros judiciales.

De acuerdo con la denuncia penal, Belgal conducía por Morris Avenue con dos personas en el asiento trasero cuando se giró, les apuntó con una pistola y les dijo: "Denme sus joyas o les dispararé".

El documento señala que las víctimas le entregaron las joyas y unos 500 dólares en efectivo. El hombre, actualmente de 28 años, fue detenido posteriormente y puesto en libertad sin fianza a la espera del juicio, según los registros citados por el medio.

Belgal se declaró culpable de un cargo de hurto mayor en cuarto grado. Como parte del acuerdo, fue condenado en enero de 2025 a un mes de cárcel y cinco años de libertad condicional, según información proporcionada por las autoridades estadounidenses.

Volvió a ser arrestado en agosto de 2025, en esa ocasión por supuestamente vender fentanilo, cocaína y heroína, en un caso que sigue abierto. The Post señala que los cargos no permitían imponer una fianza, por lo que fue puesto en libertad, aunque los fiscales solicitaron y obtuvieron el nivel más alto de supervisión durante su libertad provisional.

Ciudad santuario

Fuentes federales indicaron al medio que, tras ese arresto, el ICE solicitó a las autoridades de Nueva York que retuvieran a Belgal para entregarlo a la agencia, pero la petición no fue atendida.

Nueva York mantiene políticas de ciudad santuario que limitan la colaboración de las autoridades locales con las federales en materia de control migratorio.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que esas políticas impidieron capturar a Belgal y pusieron en peligro a los estadounidenses.

"Los políticos que defienden las ciudades santuario crean un entorno propicio para que prospere la delincuencia, no para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses", afirmó. "Cuando existen ciudades y políticos que defienden las ciudades santuario, se pone en peligro la seguridad pública", agregó.

Belgal quedó bajo custodia federal después de que un agente del ICE le disparara en el cuello durante un operativo para arrestarlo. Según la versión de las autoridades federales, intentaba escapar conduciendo a gran velocidad su SUV, en el que también viajaba su hijo, sentado en la parte trasera.

Siete balas atravesaron las ventanillas delanteras, laterales y traseras del vehículo, según el relato publicado por el medio. Belgal sobrevivió a las heridas y fue trasladado de urgencia a un hospital. Su hijo resultó ileso y se encuentra al cuidado de la familia, que asegura que está "traumatizado" y tiene pesadillas.

Las imágenes de las cámaras corporales del Departamento de Policía de Nueva York mostraron a los policías corriendo hacia el lugar y encontrando a agentes del ICE atendiendo a Belgal, mientras se escuchaban los gritos de su hijo.

Se trataba de la segunda vez que el ICE intentaba arrestar al dominicano. Según funcionarios federales, la agencia había intentado detenerlo en septiembre, pero logró huir.

Tras el suceso, varios políticos de Nueva York expresaron su indignación, mientras algunos residentes exigieron la salida del ICE de las calles de la ciudad.

"Un neoyorquino fue baleado por agentes del ICE en Marble Hill", declaró el alcalde a los periodistas. "Los agentes del ICE rodearon el vehículo del hombre antes de abrir fuego. Llevaban chalecos de construcción y máscaras que les cubrían el rostro. No había forma razonable de identificarlos como agentes del ICE".

"Ahora mismo están escuchando a los neoyorquinos expresar su angustia, dolor e ira ante el hecho de que aquí, en esta ciudad, la ciudad del mundo, los inmigrantes tengan que despertarse cada mañana sin saber si podrán vivir la vida que deberían poder vivir", agregó Mamdani.

Descontento con demócratas

Sin embargo, algunos residentes consultados por The Post rechazaron el calificativo utilizado por el alcalde. Entre ellos, Mora Rodríguez, antigua vecina de Belgal en el Alto Manhattan, respondió con un rotundo "no" cuando se le preguntó si lo consideraba neoyorquino.

"Absolutamente no. Esa es una de las razones por las que creo que deberíamos votar para que los demócratas dejen de jugar", declaró.

Otro residente del antiguo edificio de Belgal en Inwood, identificado por el medio como Rodríguez, cuestionó que hubiera sido puesto en libertad.

"¿Qué está pasando con el sistema legal, con la cárcel, dejando en libertad a estas personas con un largo historial delictivo? Es un criminal. ¿Por qué lo dejan salir?", expresó. "Estos jueces son muy radicales. Tenemos que votar por los republicanos. Eso es todo lo que puedo decirles".

Presuntos vínculos con los Trinitarios

Según las autoridades federales, Belgal estaba siendo investigado por supuestos vínculos con la banda delictiva los Trinitarios, a la que también se le atribuye una presunta participación en el tiroteo en el que murió Jacob Freytas. El niño fue alcanzado por una bala perdida cuando pasaba por un territorio señalado como zona de actividad de la organización.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también señalaron que la banda estuvo involucrada en el tiroteo de julio de 2025 contra un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que se encontraba fuera de servicio en Fort Washington Park. Según esa versión, las autoridades investigaban posibles vínculos de Belgal con ese caso cuando intentaron detenerlo el jueves.

Mullin sostuvo que se creía que Belgal tenía "conocimiento directo o indirecto" del crimen, por el que dos inmigrantes indocumentados de origen dominicano fueron condenados este mes a 15 y 12 años de prisión.

Fuentes policiales indicaron que el nombre y el número de contacto de Belgal figuraban en el teléfono de uno de los sospechosos, lo que motivó al ICE a localizarlo.

Belgal, cuyo apellido aparece en distintos documentos como Belgal, Bengal o Bergal, fue dado de alta del hospital y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn después de una audiencia judicial celebrada el viernes, en la que se solicitó su liberación.

Antes de publicar: conviene confirmar si Mora Rodríguez y el residente identificado como Rodríguez son personas distintas, pues el original cambia de género y descripción. Esta es una corrección editorial; los datos y las citas no han sido verificados con las fuentes.