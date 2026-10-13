Embajada de EE. UU. explica cómo verificar el cumplimiento de una salida voluntaria

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana explicó este martes los pasos que deben seguir las personas que regresaron al país bajo una salida voluntaria autorizada por las autoridades migratorias estadounidenses y recibieron instrucciones de verificar su salida.

En su columna semanal "Pregúntale al cónsul", la misión diplomática detalló el procedimiento para que estas personas certifiquen su salida de Estados Unidos, tras haber excedido el tiempo autorizado de permanencia o en el contexto de un proceso de deportación.

Quienes recibieron esa indicación deben solicitar una "cita gratuita" en la Embajada estadounidense. Según la misión diplomática, la verificación es importante "para evitar futuros retrasos migratorios o una deportación en ausencia, así como para facilitar el reembolso de la fianza".

Compartimos la columna #PregúntelealCónsul de esta semana, titulada: . ., disponible en el enlace: https://t.co/k2c2m1aWfB #TemasConsulares2026 https://t.co/B3hNmXAxJp — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) October 13, 2026

La cita se solicita enviando un correo electrónico a SantoDomingoConsBF@state.gov con el asunto "V55 Voluntary Departure", seguido del nombre completo de la persona.

En el cuerpo del correo deben incluirse los nombres y apellidos, el número de pasaporte y una descripción de la solicitud. Además, se debe adjuntar la documentación requerida por la Embajada. Si la persona reúne las condiciones para realizar el trámite, se le notificará la hora de la cita.

Para la cita, la embajada exige la presentación de un comprobante del viaje de regreso, como un boleto de avión o una tarjeta de embarque, junto con una copia. También debe llevarse el pasaporte utilizado para salir de Estados Unidos y copias de la página de datos biográficos y del sello de salida o entrada.

Asimismo, debe presentarse el original y una copia de uno de los siguientes formularios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según corresponda: I-392, Notificación de salida de un extranjero; I-294, Orden de deportación; G-146, Formulario de salida voluntaria; o I-210, Salida voluntaria y verificación de salida.

Para quienes hayan pagado una fianza, la Embajada indica que deben esperar a recibir el formulario G-146, I-392 o I-94 y comunicarse con el DHS si tienen preguntas antes de solicitar una cita.

La misión diplomática remite a los interesados a la página del DHS en español para obtener más información.

Qué es la salida voluntaria

De acuerdo con la información colgada en la página web del Departamento de Estado, una salida voluntaria le permite a los inmigrantes que han excedido el tiempo autorizado en Estados Unidos o debido a procedimientos de deportación abandonar voluntariamente Estados Unidos sin una orden de deportación.

Las autoridades estadounidenses bajo el liderazgo de Donald Trump han insistido en que este modo le permite a las personas seguir siendo "elegible para regresar legalmente a los Estados Unidos". Sin embargo, una futura entrada legal dependerá de que la persona reúna los requisitos correspondientes.

De acuerdo con la información compartida por el Departamento de Estado, existen dos modalidades: la salida voluntaria antes de la conclusión del proceso y la concedida al finalizarlo. Cada una tiene condiciones distintas.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, una persona no es elegible para ninguna de las salidas voluntarias si ya se la concedido una salida voluntaria, si ha sido condenado por un delito grave o si es deportable por razones de seguridad nacional.

Antes de la conclusión del proceso

Para solicitar esta modalidad, el interesado debe hacerlo antes o durante la audiencia preliminar en la que se programe la audiencia individual de su caso.

Además, debe reconocer que está sujeto a expulsión, retirar las solicitudes pendientes de protección o alivio frente a la deportación y renunciar a otras formas de alivio y al derecho de apelación.

También debe aportar elementos que justifiquen una decisión favorable del juez de inmigración. Si se concede esta modalidad, el plazo para abandonar Estados Unidos puede ser de hasta 120 días.

Al finalizar el proceso

Aunque esta modalidad se concede al concluir el procedimiento, puede solicitarse durante su desarrollo. Entre sus requisitos figuran:

Haber estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos un año antes de recibir la Notificación de Comparecencia (NTA).

Haber mantenido una buena conducta moral durante los cinco años anteriores a la solicitud.

Depositar una fianza de al menos 500 dólares dentro de los cinco días hábiles siguientes a la concesión.

Demostrar que se dispone de los medios y de la intención de abandonar Estados Unidos.

El solicitante debe justificar una decisión favorable del juez. Si se concede esta modalidad, el plazo de salida puede ser de hasta 60 días.

Para cualquiera de las dos modalidades, la persona debe comunicar al juez que desea solicitar la salida voluntaria y presentar pruebas de su elegibilidad. La información publicada en la página web del Departamento de Estado fue actualizada por última vez el 14 de diciembre de 2025.

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La CBP Home

Por separado, la Administración del republicano ha promovido las salidas de inmigrantes en situación irregular mediante el programa CBP Home, esta aplicación, anteriormente denominada CBP One, fue utilizada durante la Administración de Joe Biden para gestionar las solicitudes de asilo y como un método de control en momentos en que la frontera sur registró números récord de cruce de migrantes.

Con la llegada de los republicanos, la aplicación se rebautizó y ahora funciona para gestionar las "autodeportaciones" de los inmigrantes indocumentados.

Los interesados en solicitar asistencia para salir de Estados Unidos pueden descargar CBP Home en dispositivos Android o iPhone, seleccionar su idioma y completar la información requerida, como nombre, fecha de nacimiento, país de ciudadanía, correo electrónico y número de teléfono, además de subir una fotografía de su rostro.

Si la persona decide hacer el procedimiento acompañado de un familiar, puede agregar los datos de cada uno de los acompañantes y finalmente enviar la solicitud.

Como incentivo, el gobierno estadounidense ofrece un viaje sin costo, la condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal y un bono de salida de 3,000 dólares para facilitar su viaje de regreso a su país de origen u otro país en el que tengan estatus legal.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó en enero de 2026 que 2.2 millones de inmigrantes en situación irregular habían abandonado Estados Unidos por su cuenta desde enero de 2025 y que "decenas de miles" habían utilizado el programa CBP Home.

Sin embargo, según informó Associated Press en marzo de 2026, la agencia no había explicado cómo calculó ese total, que ha sido cuestionado por investigadores.