Incendio en edificio de la Pequeña República Dominicana en el Alto Manhattan, deja un herido

Momento en que incendio consume el quinto piso de un edificio de apartamentos en Washington Heights. ( CAPTURAS DE VIDEO SUBIDO EN X POR @UNFILTNY1 )

Una persona resultó herida por un incendio registrado la mañana de este martes en el último piso de un edificio de apartamentos en Washington Heights, dentro de la zona conocida como "Pequeña República Dominicana".

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), la emergencia comenzó a las 11:17 de la mañana en el quinto piso del inmueble ubicado en el número 598 de West 178th Street, cerca de la avenida St. Nicholas.

Imágenes compartidas por testigos muestran intensas llamas que salían por las ventanas de la parte superior del edificio. Hasta el momento se desconoce qué provocó el incendio.

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El FDNY informó que la persona herida fue trasladada al hospital NewYork-Presbyterian Columbia para recibir atención médica. Su identidad no ha sido divulgada, a la espera de contactar a sus familiares, y tampoco se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Incendio de dos alarmas

Ante la magnitud del fuego, el departamento elevó el incidente a dos alarmas a las 11:32 de la mañana.

En total, acudieron al lugar 46 unidades y 141 efectivos, entre bomberos y personal de servicios de emergencia médica, según recoge Univision 41.

Los equipos trabajaron por horas para controlar la situación.

2 Injured, Including Firefighter, in 5th-Floor Apartment Fire in Washington Heights Heavy black smoke poured from the top floor of a five-story apartment building on W 178th St as firefighters battled flames inside apartment 5B. A second alarm brought additional crews and equipment to the scene. One civilian was transported to the hospital with minor injuries, and a firefighter was being treated on scene for serious injuries. Initial searches of several apartments found no additional occupants. Firefighters reported the situation was stabilizing. 598 W 178th St, Manhattan, New York — Citizen NYC (@CitizenAppNYC) October 13, 2026

Inspectores de incendios acudieron al lugar para investigar las causas del siniestro. También está pendiente determinar si el inmueble sufrió daños estructurales.

Por ahora se desconoce cuántas personas fueron evacuadas y si las llamas afectaron propiedades aledañas, según destacó el medio.

"Little Dominican Republic" o "Pequeña República Dominicana" es una designación cultural y comercial que abarca desde la calle 145 hasta la 220, en el Alto Manhattan. Este reconocimiento destaca los aportes de la comunidad dominicana a la ciudad de Nueva York y su amplia presencia en los barrios de Washington Heights e Inwood.

BREAKING: Heavy smoke seen coming from a building near W 178th St & St. Nicholas Ave in Washington Heights, Manhattan, following reports of a fire. Details on injuries remain unconfirmed. #UNFILTNY #WashingtonHeights #NYC https://t.co/Nk3WJgJ7pm — UnfiltNY | NYC News (@UNFILTNY1) October 13, 2026