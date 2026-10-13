Incendio en edificio de la Pequeña República Dominicana en el Alto Manhattan, deja un herido
La emergencia comenzó a las 11:17 de la mañana en el quinto piso del inmueble ubicado en el número 598 de West 178th Street, cerca de la avenida St. Nicholas.
Una persona resultó herida por un incendio registrado la mañana de este martes en el último piso de un edificio de apartamentos en Washington Heights, dentro de la zona conocida como "Pequeña República Dominicana".
De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), la emergencia comenzó a las 11:17 de la mañana en el quinto piso del inmueble ubicado en el número 598 de West 178th Street, cerca de la avenida St. Nicholas.
Imágenes compartidas por testigos muestran intensas llamas que salían por las ventanas de la parte superior del edificio. Hasta el momento se desconoce qué provocó el incendio.
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El FDNY informó que la persona herida fue trasladada al hospital NewYork-Presbyterian Columbia para recibir atención médica. Su identidad no ha sido divulgada, a la espera de contactar a sus familiares, y tampoco se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.
Incendio de dos alarmas
Ante la magnitud del fuego, el departamento elevó el incidente a dos alarmas a las 11:32 de la mañana.
En total, acudieron al lugar 46 unidades y 141 efectivos, entre bomberos y personal de servicios de emergencia médica, según recoge Univision 41.
Los equipos trabajaron por horas para controlar la situación.
Inspectores de incendios acudieron al lugar para investigar las causas del siniestro. También está pendiente determinar si el inmueble sufrió daños estructurales.
- Por ahora se desconoce cuántas personas fueron evacuadas y si las llamas afectaron propiedades aledañas, según destacó el medio.
"Little Dominican Republic" o "Pequeña República Dominicana" es una designación cultural y comercial que abarca desde la calle 145 hasta la 220, en el Alto Manhattan. Este reconocimiento destaca los aportes de la comunidad dominicana a la ciudad de Nueva York y su amplia presencia en los barrios de Washington Heights e Inwood.