Desde un hospital psiquiátrico, comparece acusado de lanzar a dominicana y a su bebé desde balcón

Una combinación de fotos muestra a Nathaly Ramírez y su agresor Ángel Carrasco. ( RR SS Y NYPD )

Un tribunal de El Bronx ordenó este miércoles mantener bajo custodia a Ángel Carrasco, de 31 años, el dominicano acusado de provocar la muerte de su exnovia al lanzarla junto a su hija de ocho meses desde el balcón del piso 15 de un edificio.

Carrasco compareció virtualmente desde una cama de hospital para responder a las acusaciones relacionadas con la muerte de Nathaly Ramírez, de 23 años y también dominicana, ocurrida el pasado 5 de octubre, según informó el New York Post.

El hombre permanece ingresado en una unidad psiquiátrica desde su arresto la semana pasada.

El juez del Tribunal Penal de El Bronx, Cary Fischer, también dictó una orden de protección total a favor de la niña, Angel Novalty Carrasco Ramírez, quien sigue ingresada en el Hospital Jacobi con lesiones que ponen en peligro su vida, de acuerdo con la denuncia penal citada por el medio.

Así fue el suceso

Según fuentes policiales consultadas por el periódico, Carrasco acudió con flores al apartamento de Ramírez, en el sector de Allerton, con la intención de reconciliarse con ella, después de haber sido arrestado en dos ocasiones por incidentes de violencia doméstica en ese lugar.

Las fuentes sostienen que, tras fracasar el intento de reconciliación, el hombre habría arrojado a Ramírez desde el balcón mientras ella sostenía a su hija en brazos. El hecho ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada y el acusado huyó del lugar.

Carrasco fue detenido al día siguiente por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y de la Policía de Nueva York. Durante su traslado a un vehículo policial, fue captado sonriendo mientras permanecía esposado.

Medios estadounidenses señalan al menos dos incidentes de violencia doméstica registrados en enero. En uno de ellos, Carrasco supuestamente abofeteó dos veces a Ramírez cuando ella se negó a hablar con él. Tres días después, habría irrumpido en su apartamento.

Carrasco enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, intento de asesinato, homicidio involuntario, agresión y poner en peligro el bienestar de un menor. Según The Post, podría recibir una condena de cadena perpetua si es declarado culpable de asesinato.

Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 4 de noviembre.