Dominicana arrestada en Puerto Rico por fraude matrimonial para obtener beneficios migratorios

Modestina Villanueva Javier tras ser apresada por los agentes de migración en San Juan, Puerto Rico. ( TOMADA DEL HSI )

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) arrestaron en San Juan, Puerto Rico, a una dominicana y un ciudadano estadounidense acusados de participar en un presunto esquema de fraude matrimonial para obtener beneficios migratorios.

Los detenidos fueron identificados como Modestina Villanueva Javier, ciudadana de República Dominicana, y Erick Martínez Aulet, ciudadano estadounidense, quienes enfrentan cargos federales por fraude matrimonial y conspiración, según informó HSI en San Juan.

"El matrimonio es un compromiso legal y personal para construir una vida juntos. Cuando ese compromiso se finge simplemente para evadir las leyes de inmigración, se convierte en un delito federal grave", escribió el HSI en un comunicado divulgado en redes sociales.

Los arrestos se realizaron durante la semana pasada, como parte de las investigaciones federales dirigidas a detectar matrimonios presuntamente fraudulentos utilizados para eludir los requisitos de las leyes migratorias estadounidenses.

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De acuerdo con las autoridades, el matrimonio bajo investigación habría sido utilizado como mecanismo para obtener beneficios migratorios mediante una unión que presuntamente no respondía a una relación matrimonial genuina.

Penas por fraude matrimonial

La legislación federal estadounidense establece sanciones penales para quienes contraigan matrimonio con el propósito de evadir las leyes de inmigración.

De acuerdo con el Título 8, sección 1325(c), del Código de Estados Unidos, una persona condenada por fraude matrimonial puede enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares.

Las acusaciones de conspiración también pueden acarrear sanciones adicionales, dependiendo de los cargos específicos y de las circunstancias del caso.

Aunque el matrimonio con un ciudadano estadounidense permite a una persona extranjera solicitar determinados beneficios migratorios, la unión no concede automáticamente la residencia permanente ni la ciudadanía. Las solicitudes deben someterse a una evaluación de las autoridades competentes para verificar que cumplen con los requisitos legales.

Investigación continua

HSI reiteró que continuará investigando presuntos esquemas destinados a manipular los procedimientos migratorios y obtener beneficios de manera fraudulenta.

La agencia recordó que utilizar un matrimonio ficticio para eludir las leyes de inmigración puede constituir un delito federal y reafirmó su compromiso con la integridad del sistema migratorio estadounidense.