Jubilados en EE. UU. recibirán un aumento del 3.6 % en sus pagos del Seguro Social

Imagen de un carnet del seguro social. ( ARCHIVO/AP )

El ajuste anual por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) de los beneficios del Seguro Social en Estados Unidos aumentará un 3.6 % a partir de 2027, lo que representará un incremento promedio de 75 dólares mensuales para los beneficiarios, informó este miércoles la Administración del Seguro Social.

La medida alcanza a unos 73 millones de personas que reciben pagos mensuales del Seguro Social y a cerca de 7.5 millones de beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), dirigido a personas con ingresos y recursos limitados, entre ellas adultos mayores y personas con discapacidad.

El anuncio se produce en medio de las presiones inflacionarias sobre los presupuestos familiares y a pocas semanas de las elecciones de medio término, previstas para el 3 de noviembre.

El comisionado de la Administración del Seguro Social, Frank Bisignano, afirmó en un comunicado que el ajuste proporcionará a los beneficiarios una mayor estabilidad financiera.

Jubilados cuestionan el aumento

El COLA busca preservar el poder adquisitivo de los pagos frente al aumento del costo de vida. Sin embargo, algunos jubilados consideran que el incremento será insuficiente para cubrir sus gastos, especialmente ante el encarecimiento de los servicios médicos, los medicamentos, los alimentos y la gasolina.

Lorrie Ufkin, una jubilada de 71 años que vive en las afueras de Rochester, Minnesota, considera que el incremento no compensará el aumento de sus gastos médicos.

Ufkin explicó a The Associated Press que tanto ella como su esposo esperan pagar más por sus primas de seguro médico y medicamentos después de que concluya, a finales de año, un programa temporal de subsidios de Medicare Parte D que ha contribuido a reducir el costo de las primas.

La jubilada aseguró que uno de los medicamentos que ambos utilizan pasará de costar 11 dólares mensuales por receta a 200 dólares, un cambio que calificó de catastrófico.

"Ni siquiera cubre los cambios que van a hacer en Medicare", afirmó Ufkin al referirse al ajuste del Seguro Social.

Aunque los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han proyectado un incremento moderado para la mayoría de los beneficiarios, los cambios en los costos de determinados medicamentos y planes pueden representar una carga considerable para algunos hogares.

Las organizaciones defensoras de los adultos mayores advierten que la situación económica de esta población requiere especial atención.

La directora ejecutiva de AARP, la organización estadounidense que defiende los intereses de las personas mayores, la doctora Myechia Minter-Jordan, señaló que uno de cada cinco adultos mayores no tiene ahorros para la jubilación y que más personas se sienten económicamente inseguras este año que en el anterior.

Por su parte, Jaime Jakubczak, de 68 años, residente de Buffalo, Nueva York, volvió recientemente a trabajar después de haberse jubilado a los 55 años, con el objetivo de cubrir sus gastos, particularmente el aumento de los impuestos sobre la propiedad.

Jakubczak considera insuficiente el ajuste del 3.6 %, debido al encarecimiento de los alimentos, la atención médica y la gasolina, además de un incremento propuesto del 3.9 % en los impuestos inmobiliarios de su localidad.

El jubilado calificó el aumento del Seguro Social como una cantidad insignificante frente al costo de vida actual.

Según una encuesta de AARP realizada en septiembre, aproximadamente tres de cada cuatro personas de 50 años o más no consideran suficiente un ajuste del 3.5 % para compensar el encarecimiento de los bienes y servicios.

Aumenta el límite salarial sujeto al impuesto

El financiamiento del Seguro Social proviene principalmente de los impuestos sobre la nómina que pagan los trabajadores y sus empleadores, hasta un límite anual de ingresos sujetos a tributación.

Ese tope aumentará de 184,500 dólares en 2026 a 192,300 dólares en 2027, de acuerdo con la información divulgada por la Administración del Seguro Social.

El incremento permitirá que una mayor cantidad de ingresos quede sujeta al impuesto sobre la nómina, aunque no modifica por sí mismo la estructura general del financiamiento del programa.

El Seguro Social enfrenta un déficit de financiamiento

El sistema de jubilación estadounidense también enfrenta un desafío a largo plazo. Según el informe de los fideicomisarios del Seguro Social y Medicare publicado en junio de 2026, los fondos fiduciarios combinados del Seguro Social, que cubren las prestaciones de jubilación y discapacidad, no podrán pagar la totalidad de los beneficios programados a partir de 2034 si el Congreso no adopta medidas para corregir el déficit.

En ese escenario, los ingresos previstos permitirían cubrir aproximadamente el 83 % de los beneficios programados.

Aunque los legisladores han planteado distintas alternativas para fortalecer las finanzas del programa, todavía no se ha aprobado una solución permanente.

En junio, los senadores Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, y Bernie Moreno, republicano de Ohio, propusieron eliminar el límite de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social. La iniciativa busca que una mayor proporción de los ingresos más elevados contribuya al financiamiento del sistema.

La Fundación Peter G. Peterson estima que eliminar ese límite podría aportar alrededor de tres billones de dólares al programa durante los próximos 10 años.

No obstante, la propuesta genera controversia, particularmente entre los republicanos que tradicionalmente se han opuesto a aumentar los impuestos a las personas con mayores ingresos.

Cambios recientes en los beneficios

Durante las administraciones de Joe Biden y Donald Trump se aprobaron medidas que modificaron los beneficios y las condiciones tributarias de determinados jubilados.

La legislación fiscal impulsada por Trump incluyó una deducción tributaria temporal para personas de 65 años o más. Esta se aplica a distintos tipos de ingresos y no exclusivamente a las prestaciones del Seguro Social, pero sus beneficios dependen de las circunstancias fiscales de cada contribuyente.

Por otra parte, en 2024, durante la administración Biden, el Congreso eliminó dos disposiciones federales conocidas como la Windfall Elimination Provision y el Government Pension Offset, que reducían los beneficios del Seguro Social de aproximadamente 2.8 millones de personas, incluidos numerosos exempleados públicos que recibían pensiones por trabajos no cubiertos por el sistema.

Estas medidas han modificado los ingresos de distintos grupos de jubilados, mientras persiste el debate sobre cómo garantizar la sostenibilidad financiera del programa y preservar el poder adquisitivo de quienes dependen de sus pagos mensuales.