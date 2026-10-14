"Casi muero", el detective dominicano del NYPD relata cómo sobrevivió a un asalto en El Bronx

El detective dominicano del NYPD, José Mercedes. ( TOMADA DE LAS RR SS )

El detective dominicano José Mercedes, del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), relató que se enfrentó a los dos hombres que lo apuñalaron durante un asalto en El Bronx, después de que le arrebataran una cadena de oro que le había regalado su madre.

"Casi muero", expresó el agente, con 10 años de servicio, durante una rueda de prensa en la sede de su sindicato policial en Manhattan. Fue la primera vez que el detective de tercer grado habló públicamente sobre el suceso, según recogió el New York Post.

Mercedes aseguró que les advirtió a sus atacantes, también de origen dominicano, que era policía, pero estos continuaron la agresión.

"Les dije en inglés, les dije en español que era policía. No les importó", afirmó el detective, quien compareció con el brazo izquierdo enyesado y con puntos de sutura y cicatrices visibles en el derecho.

El ataque ocurrió el pasado 2 de octubre, a plena luz del día, mientras Mercedes estaba fuera de servicio y limpiaba su vehículo, alrededor de la 1:45 de la tarde, en East 208th Street, cerca de Steuben Avenue, en Norwood.

Según las autoridades, dos hombres que se desplazaban en una bicicleta eléctrica lo abordaron presuntamente para robarle. El policía se defendió, pero sufrió varias puñaladas en el cuello, un brazo y una pierna.

A pesar de las heridas, Mercedes persiguió a los sospechosos durante cinco cuadras antes de desplomarse en la acera. Al darse cuenta de la cantidad de sangre que perdía, decidió permanecer quieto y concentrarse en pedir ayuda y ofrecer información que permitiera localizar a sus agresores.

"Quería proporcionar la información necesaria al 911, para poder obtener ayuda de los servicios de emergencia y de la policía, y brindar la mejor descripción posible sobre la dirección de la huida, tal como me habían enseñado", explicó.

Los sospechosos fueron capturados días después, cuando se encontraban escondidos en un sótano en Massachusetts. La policía los identificó como D´Angelo Caraballo, de 25 años, y Sneider Mejía, de 24, ambos dominicanos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que los dos sospechosos se encontraban en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular y cuentan con antecedentes por robo y porte ilegal de armas.

Al ser consultado sobre su origen dominicano y la situación migratoria y los antecedentes de los presuntos agresores, Mercedes evitó pronunciarse sobre esos aspectos y se refirió a su trayectoria en la investigación de delitos.

Por su parte, Scott Munro, presidente del sindicato de detectives, reclamó penas de entre 25 años y cadena perpetua para los responsables.

Agradece por ayuda

El detective agradeció a los civiles y a los servicios de emergencia que lo auxiliaron tras el ataque. "Lo único que quiero hacer es dar las gracias a todas las personas que me están ayudando y me permiten estar aquí hoy", manifestó.

Mercedes, de 33 años, está asignado a la comisaría 44. Ingresó al NYPD en julio de 2016 y fue ascendido a detective en 2022, según su perfil en el portal de la policía. Entre 2019 y 2020 recibió cuatro reconocimientos por su excelente servicio policial.

El dominicano acumula 237 arrestos, de los cuales 141 corresponden a delitos graves y 94 a delitos menores, según el registro consultado. Los dos restantes figuran como una infracción y un caso en la categoría "otros".

A su salida del hospital, unos tres días después del ataque, Mercedes vestía una camiseta de béisbol de la selección de la República Dominicana y una gorra a juego. Llevaba un abrigo de la policía sobre los hombros, sujeto con su placa al cabestrillo que sostenía su brazo izquierdo.