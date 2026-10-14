"Lo hice para comer", dice dominicano acusado de apuñalar a detective de Nueva York

D'Angelo Rafael Jean Caraballo y Sneider Mejía Bautista, buscados por apuñalar al detective del NYPD José Mercedes. ( COMPARTIDAS POS EL DHS )

El dominicano acusado de apuñalar repetidamente a su compatriota, el detective de la Policía de NY (NYPD) José Mercedes, durante un intento de robo a principios de mes dijo a los periodistas: "Lo hice para comer", mientras era sacado de la comisaría para ser trasladado al tribunal.

D´Aangelo Rafael Jean Caraballo, de 25 años, también exclamó en español: "Mamá, estoy bien", antes de subirse a un vehículo de la Policía.

Caraballo fue arrestado junto al también dominicano Sneider Mejía, de 24, en Lynn, Massachusetts, el 6 de octubre. La captura estuvo a cargo de detectives del NYPD asignados al Grupo de Trabajo Regional de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, con la asistencia de las autoridades de Boston, según funcionarios del departamento.

Los agentes los encontraron "escondidos en un sótano", agregó Scott Munro, presidente del sindicato de detectives.

Ambos están a la espera de comparecer ante el Tribunal Penal de El Bronx, tras ser identificados como los presuntos responsables de atacar al detective Mercedes, cuando estaba fuera de servicio.

Caraballo y Mejía, a bordo de una bicicleta eléctrica emboscaron al policía la tarde del 2 de octubre, cuando se encontraba junto al maletero de su Mustang, estacionado en East 208th Street, cerca de Steuben Avenue, en Norwood.

Durante el intento de robarle su cadena de oro, los sospechosos lo apuñalaron siete veces mientras se defendía. El detective herido los persiguió durante unas dos cuadras antes de desplomarse.

Los sospechosos huyeron sin llevarse nada, destaca el Daily News.

Críticas a la ciudad santuario

Según las autoridades federales, ambos ingresaron de manera irregular a Estados Unidos y cuentan con antecedentes penales.

"A pesar de arrestos previos en Nueva York, los políticos santuario se negaron a cooperar con ICE y los liberaron", afirmó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en un comunicado.

"Este horrible crimen podría haberse evitado si no fuera por las fronteras abiertas de Biden y las políticas de ´Estados Unidos al final´ de los políticos santuario de Nueva York", agregó.

Según las autoridades federales, un juez ordenó la deportación de Mejía en mayo de 2025. También señalaron que fue arrestado en octubre por posesión de armas.

Las autoridades federales sostuvieron que el NYPD no notificó ese arresto a las autoridades de inmigración y atribuyeron esa actuación a las políticas de ciudad santuario de Nueva York.

Caraballo tiene dos casos abiertos: uno por posesión de armas y otro por presuntamente amenazar a un hombre con un cuchillo.