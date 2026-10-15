Hombre mata a su esposa, hijos y nietos en una masacre familiar en Pensilvania

Patrulla de policía con luces de emergencia parpadeantes en la carretera por la noche. ( SHUTTERSTOCK )

Un hombre de 45 años, identificado como Matthew Stone Sr., mató a tiros a ocho personas, entre ellas su esposa, tres hijos y dos nietos, y se quitó la vida en una vivienda de Erie, Pensilvania, Estados Unidos.

Una de las víctimas estaba embarazada y su bebé por nacer fue incorporado posteriormente al registro oficial de homicidios, elevando a nueve el número de víctimas mortales, sin contar al atacante.

La tragedia ocurrió el viernes 9 de octubre de 2026, pero fue durante los días posteriores cuando las autoridades identificaron al responsable, establecieron los vínculos familiares entre las víctimas y ampliaron el balance de fallecidos.

El martes 13 de octubre, el médico forense del condado de Erie, Lyell Cook, confirmó que el bebé que esperaba Angelina Stone, de 24 años, también sería contabilizado como víctima de homicidio, debido al avanzado estado de gestación de su madre.

Con esta actualización, el hecho dejó 10 muertos, incluido el autor de los disparos, y afectó a tres generaciones de una misma familia.

Entre las víctimas estaban su esposa, hijos y nietos

La Oficina del Médico Forense identificó entre los fallecidos a Michelle Stone, esposa del atacante; sus hijos Matthew Stone Jr., de 21 años, Jonathan Stone, de 19, y Angelina Stone, de 24, quien estaba embarazada y tenía previsto dar a luz el lunes 12 de octubre.

También murieron los dos hijos pequeños de Angelina: un niño de cinco años y una niña que cumpliría sus dos años el próximo, según dijo su padre a NBC News. Sus nombres no fueron divulgados oficialmente debido a las restricciones establecidas por la legislación de Pensilvania.

Las otras dos víctimas fueron Lora Roberts, de 37 años, cuñada del atacante y tía de Angelina, y Twila Tanner, de 51 años, amiga de la familia.

Roberts, madre de cinco hijos, participaba en organizaciones comunitarias que brindaban asistencia a personas sin hogar. Según testimonios recogidos por Associated Press, acudía frecuentemente a la vivienda para ayudar a su sobrina durante las últimas semanas de embarazo.

Las dos mujeres intentaron buscar ayuda

El ataque ocurrió en una residencia de Perry Street, en Erie, durante la tarde del viernes.

De acuerdo con el Departamento de Policía, las primeras detonaciones se produjeron dentro del inmueble. Posteriormente, dos mujeres llegaron a la vivienda y, visiblemente alteradas, intentaron obtener ayuda de los vecinos.

Las investigaciones indican que Stone salió de la casa y disparó contra ambas.

A las 4:53 de la tarde, agentes policiales respondieron a una alerta de un sistema de detección de disparos. Al llegar encontraron a las dos mujeres sin vida en el exterior.

Los oficiales establecieron un perímetro de seguridad y desplegaron equipos especializados para ingresar al inmueble, ante la incertidumbre sobre si el atacante continuaba armado y había otras personas en peligro.

Una vez dentro, encontraron los demás cuerpos y al presunto responsable, quien se había quitado la vida.