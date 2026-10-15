Al menos cinco dominicanos arrestados en operativos del ICE en Nueva Inglaterra

Primer plano de la inscripción «POLICE ICE» en la parte posterior de un chaleco. ( SHUTTERSTOCK )

Al menos cinco dominicanos han sido arrestados en las últimas semanas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Massachusetts, Nuevo Hampshire y Connecticut.

Según la agencia, todos se encontraban en Estados Unidos en situación migratoria irregular y cuentan con antecedentes de arrestos o condenas penales.

Estos tres estados, junto a Rhode Island, Vermont y Maine, forman parte de Nueva Inglaterra, una región del noreste de Estados Unidos.

Andy Sabriel Alcántara Beltré

El arresto más reciente fue el de Andy Sabriel Alcántara Beltré, detenido el pasado 8 de octubre durante operativos dirigidos en Dorchester, Massachusetts, según anunció ICE Boston en su cuenta oficial @EROBoston.

El historial publicado por la agencia incluye arrestos por tráfico de 100 gramos o más de heroína, morfina, opio o fentanilo, así como por posesión de un arma de fuego y de municiones sin tarjeta de identificación de armas de fuego (FID).

También figuran arrestos por posesión de drogas de clase A; posesión con intención de distribuir drogas de clase A; distribución o suministro de drogas de clase A; posesión con intención de distribuir drogas de clase B; y posesión de una sustancia controlada de clase B (cocaína).

Además, incluye arrestos por conducir con la licencia suspendida, conducir sin licencia, infringir las normas de circulación por carriles señalizados y circular sin la inspección vehicular o la calcomanía correspondiente.

En una publicación posterior, que citaba su propio anuncio, ICE Boston calificó a Beltré como "otro de los protegidos de Maura Healey" y atribuyó a su equipo de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) el mérito de haberlo sacado "de las calles".

Según la agencia, el dominicano se encuentra bajo custodia federal de inmigración a la espera de los procedimientos de deportación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/ab-26b12efa.jpg Andy Sabriel Alcántara Beltré. (COMAPRTIDA POR ICE.)

Santo Rodolfo García Méndez

ICE Boston también arrestó en octubre a Santo Rodolfo García Méndez durante operativos en Hillsboro, Nuevo Hampshire.

Según la agencia, el dominicano se encontraba en situación migratoria irregular y su historial incluye una condena por conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir una sustancia controlada (heroína).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/gm-1af27f82.png Santo Rodolfo García Méndez. (COMAPRTIDA POR ICE BOSTON.)

Furvio Flete García

El pasado 25 de septiembre, ICE Boston arrestó a Furvio Flete García durante operativos dirigidos en Danbury, Connecticut. Según la agencia, el dominicano se encontraba en Estados Unidos en situación irregular después de haber sido deportado.

Su historial incluye una condena de 2002 por presentar una solicitud de pasaporte con información falsa; una condena de 2016 por reingreso ilegal a Estados Unidos, uso indebido de un número de Seguro Social y robo de identidad agravado; y una condena de 2017 por conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos, entre otros cargos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/fg-f0b6e18f.png Furvio Flete García. (COMPARTIDA POR ICE BOSTON.)

Elvin Peguero Peña

Elvin Peguero Peña fue arrestado el 10 de septiembre durante operativos dirigidos en Lawrence, Massachusetts.

Según ICE Boston, su historial incluye un arresto por posesión de drogas con intención de venderlas o distribuirlas (cocaína).

Peguero Peña es el único de los cinco cuya deportación fue confirmada en las publicaciones citadas de la agencia, que indicó que fue expulsado del país el 6 de octubre.

El ICE sostuvo que esta deportación demuestra la eficiencia de su Oficina de Operaciones de Detención y Deportación de Boston para expulsar a extranjeros que considera delincuentes peligrosos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/pp-d22d3ae7.png Elvin Peguero Peña. (COMPARTIDA POR ICE BOSTON.)

David Jean Charles Peña Melo

Peña Melo también fue arrestado el 10 de septiembre, tras su salida de la custodia del Departamento de Corrección de Massachusetts.

Según la agencia, su historial incluye una condena de 2018 por agresión sexual de carácter lascivo, por la que recibió una pena de cinco años de prisión, y una condena de 2024 por tráfico de drogas —200 gramos o más de cocaína—, por la que también recibió una pena de cinco años de prisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/pm-00675a5e.png David Jean Charles Peña Melo. (COMPARTIDA POR ICE BOSTON.)

Massachusetts y Connecticut figuran entre los diez estados de Estados Unidos con mayor población dominicana. Ocupan el quinto y el octavo lugar, con 214,756 y 56,346 dominicanos, respectivamente, según el Informe sociodemográfico de los dominicanos en el exterior.