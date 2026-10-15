Trump desata críticas por video con IA que parodia ataque de tigre que mató a un joven

Captura del video con IA publicado por Donald Trump. ( TOMADO DE VIDEO PUBLICADO POR DONALD TRUMP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una controversia internacional tras publicar en su red social Truth Social un video generado mediante inteligencia artificial (IA) en el que aparece enfrentándose y posteriormente abrazando a un tigre, días después de que un joven muriera atacado por uno de estos animales en un zoológico del Reino Unido.

La publicación fue interpretada por autoridades británicas y organizaciones defensoras de los animales como una burla de la tragedia ocurrida el pasado sábado 10 de octubre en el Yorkshire Wildlife Park, donde William Chapman murió después de ingresar al recinto de un tigre siberiano.

La controversia comenzó el martes 13 de octubre, cuando Trump difundió un video real del ataque acompañado del mensaje: "¡Nunca te metas con la naturaleza! Presidente DJT".

Horas después, el mandatario compartió otra grabación, esta vez elaborada con inteligencia artificial, en la que aparece forcejeando con un tigre, persiguiéndolo y finalmente abrazándolo mientras ambos parecen posar sonrientes ante una cámara.

Las imágenes están acompañadas por la canción The Lion Sleeps Tonight, popularizada por el grupo The Tokens.

El material fue difundido a través de Truth Social, donde el presidente estadounidense cuenta con más de 13 millones de seguidores.

Autoridades británicas condenan el video

El alcalde de South Yorkshire, Oliver Coppard, criticó la actuación de Trump y consideró que la utilización de inteligencia artificial para recrear una tragedia que terminó con la muerte de una persona constituye una falta de respeto hacia sus familiares.

Coppard aseguró a la cadena ITV que los allegados de Chapman se habían comunicado con su oficina para expresar el sufrimiento que les ocasionaba la circulación de imágenes del ataque.

El funcionario cuestionó que el presidente de Estados Unidos utilizara la inteligencia artificial para burlarse del incidente y del dolor de la familia por conseguir una reacción humorística en las redes sociales.

También pidió a los usuarios que evitaran compartir el video.

El periodista británico Piers Morgan se sumó a los cuestionamientos y calificó la publicación como de un gusto extremadamente ofensivo.

"Bórrelo, presidente Trump", escribió Morgan en su cuenta de X.

Will Travers, cofundador de la organización internacional Born Free Foundation, también expresó su rechazo y advirtió que representar interacciones amistosas entre personas y grandes felinos salvajes puede transmitir una percepción equivocada sobre el peligro que representan estos animales.

La familia pide respeto

La familia de William Chapman manifestó su profundo malestar por la circulación de imágenes relacionadas con su muerte y solicitó que se suspendiera su difusión.

En un comunicado divulgado por la Policía de South Yorkshire, los familiares describieron a Chapman como un joven brillante, afectuoso y sociable, muy querido por sus allegados.

También explicaron que durante varios años había enfrentado problemas importantes de salud mental por los que recibía tratamiento médico.

"La familia está completamente devastada por su pérdida", expresaron sus allegados, quienes denunciaron que la difusión de contenido ofensivo les estaba provocando un sufrimiento adicional.

Las autoridades policiales británicas habían solicitado previamente a la población que no compartiera imágenes del ataque, por respeto a la víctima y sus familiares.