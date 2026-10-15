ICE arresta a dominicano condenado en 2017 a 11 años por defraudar al IRS

La oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Boston, Massachusetts, anunció el arresto de un dominicano con varias condenas penales, la más reciente impuesta en 2017 por su participación en un esquema de fraude fiscal mediante el robo de identidades de residentes de Puerto Rico.

Furvio Flete García fue arrestado el 25 de septiembre de 2026 durante un operativo dirigido en Danbury, Connecticut, según una publicación de ICE Boston en X.

El dominicano había sido sentenciado el 20 de diciembre de 2017, después de declararse culpable en julio de ese mismo año ante un tribunal federal de Massachusetts.

La acusación comprendía 48 cargos: uno por conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos, dos por fraude con dispositivos de acceso, 17 por apropiación indebida de bienes gubernamentales, 17 por robo de identidad agravado y 11 por lavado de dinero.

Fraude millonario al IRS

Según un comunicado del Departamento de Justicia publicado el día de la sentencia, entre 2008 y 2015 Flete García obtuvo información de identificación personal de residentes de Puerto Rico sin su conocimiento ni consentimiento y pagó a otras personas para que prepararan y presentaran declaraciones de impuestos a nombre de ellos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Estas declaraciones incluían ingresos y retenciones de impuestos falsos para solicitar reembolsos fraudulentos, aseguró la fiscalía.

Luego, el dominicano recogía los cheques de reembolso en direcciones que controlaba y los cobraba con ayuda de cómplices, a cambio de un porcentaje de su valor nominal.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Flete García cobró más de siete millones de dólares en cheques fraudulentos en dos establecimientos de cambio de cheques en Lawrence, Massachusetts.

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También se solicitaron otros cinco millones de dólares en reembolsos mediante declaraciones fraudulentas presentadas entre 2011 y 2015. Para ello se utilizaron identidades de residentes de Puerto Rico que figuraban en listas obtenidas de Flete García y presentadas como evidencia durante el juicio.

Además de la pena de prisión, el tribunal le ordenó pagar 7,737,486 dólares en restitución al IRS, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Peticiones para adelantar su salida de prisión

De acuerdo con dos resoluciones del Tribunal Federal del Distrito de Connecticut, emitidas en noviembre de 2023 y septiembre de 2026, Flete García presentó peticiones para adelantar su salida de prisión, las cuales fueron denegadas.

En la primera de ellas, la jueza federal Kari A. Dooley, del Distrito de Connecticut, rechazó la petición de habeas corpus presentada por el dominicano, quien reclamaba la restitución de tres meses y quince días de créditos por buena conducta que, según alegaba, le habían descontado por negarse a participar en clases para obtener el equivalente al diploma de secundaria.

Sin embargo, el tribunal determinó que sus registros ya reflejaban el máximo de 54 días anuales de crédito por buena conducta, por lo que no había tiempo pendiente de restituir por ese concepto.

El dominicano también solicitaba la aplicación de créditos bajo la Ley de Primer Paso para adelantar su salida de prisión. La jueza concluyó que su orden definitiva de deportación le impedía utilizar ese beneficio.

La resolución consignó que permanecía recluido en la prisión federal de Danbury y que su fecha proyectada de salida era el 27 de septiembre de 2026.

El 22 de septiembre de 2026, pocos días antes de esa fecha, el juez federal Stefan R. Underhill rechazó otra petición del dominicano para aplicar créditos de la Ley de Primer Paso. Esta solicitud había sido presentada el 11 de marzo de ese año.

En ella, Flete García cuestionaba la validez de los documentos migratorios utilizados para negarle el beneficio, pero el tribunal determinó que estaba sujeto a una orden definitiva de deportación desde 2002, lo que le impedía aplicar esos créditos.

El dominicano también alegó que una petición familiar I-130, que aseguró había sido aprobada en mayo de 2015, debilitaba la vigencia de su orden de deportación.

Sin embargo, el juez explicó que este trámite, mediante el cual un ciudadano estadounidense o residente permanente solicita a un familiar para fines migratorios, no concede por sí solo la residencia ni anula una orden de expulsión. Además, concluyó que su reingreso irregular después de haber sido deportado le impedía ajustar su estatus en las circunstancias examinadas.

Condenas anteriores

Flete García ya había sido condenado en abril de 2016 a 28 meses de prisión por reingreso ilegal a Estados Unidos, uso indebido de un número del Seguro Social y robo de identidad agravado.

El dominicano también había sido condenado en julio de 2002 a 119 días de prisión por presentar una solicitud fraudulenta de pasaporte. En agosto de ese mismo año, un juez de inmigración ordenó su expulsión de Estados Unidos, y Flete García renunció a su derecho a apelar esa decisión.

Flete García fue expulsado de los Estados Unidos el 21 de septiembre de 2002.