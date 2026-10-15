El invierno en EE. UU. será más cálido y lluvioso este año

ARCHIVO-Camille Lockwood, de Buffalo, Nueva York, limpia la nieve de su automóvil durante una tormenta de invierno que afectó a gran parte de los Estados Unidos, en Buffalo, Nueva York, EE. UU. ( ARCHIVO/EFE )

El invierno en Estados Unidos podría ser más cálido y lluvioso de lo habitual, aunque eso no significa que habrá más nieve en todo el país. Así lo indican las previsiones estacionales del Gobierno federal y los pronósticos de meteorólogos privados, que atribuyen parte de estas condiciones a la influencia del fenómeno climático de El Niño.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), los cambios en los patrones meteorológicos asociados con El Niño favorecerían una mayor humedad y temperaturas más elevadas. Estas condiciones podrían contribuir a reducir la persistente sequía en el oeste del país, pero no necesariamente beneficiarían a quienes esperan abundantes nevadas en el norte.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional no publica pronósticos estacionales específicos sobre la cantidad de nieve, sus meteorólogos prevén que amplias zonas del norte, incluidos el noreste, la región de los Grandes Lagos, el Medio Oeste superior y las Montañas Rocosas del norte, podrían recibir menos nieve de lo habitual.

Menos nieve en el noreste

En contraste, algunas áreas de las Montañas Rocosas del sur, el sureste y el suroeste del país podrían registrar nevadas superiores a sus promedios normales.

Las previsiones de empresas meteorológicas privadas apuntan en la misma dirección. AccuWeather pronostica que Salt Lake City sería la única gran área metropolitana estadounidense de su proyección que recibiría una cantidad de nieve superior a la normal durante el invierno.

En cambio, Chicago, Boston, Nueva York y Filadelfia podrían registrar alrededor de la mitad de sus nevadas habituales o incluso menos, según las estimaciones de la empresa.

Estas perspectivas podrían decepcionar a quienes esperan un invierno con abundante nieve en el noreste estadounidense, aunque los meteorólogos advierten que las proyecciones estacionales no descartan episodios puntuales de frío intenso ni grandes tormentas invernales.

Posibilidad de frío extremo

Otro fenómeno que podría presentarse con menor frecuencia es el vórtice polar, un sistema atmosférico que, bajo determinadas condiciones, permite que masas de aire extremadamente frío del Ártico desciendan hacia Estados Unidos.

Jon Gottschalck, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional y jefe de una de sus divisiones, explicó que este tipo de irrupciones de aire ártico no debería producirse tantas veces como en otros inviernos, aunque eso no significa que estén descartadas.

El director del Servicio Meteorológico Nacional, Ken Graham, también advirtió que un invierno más templado no elimina la posibilidad de nevadas importantes.

"El Niño puede favorecer un invierno más templado que el promedio en el norte de Estados Unidos, pero, incluso durante los meses de invierno, eso no significa que no vaya a nevar. Tampoco significa que no pueda producirse una tormenta de nieve. Por tanto, no elimina el riesgo", señaló Graham durante una sesión informativa en la que se presentó el pronóstico para los próximos tres meses.

Las previsiones ofrecen una perspectiva general de la temporada, pero las condiciones pueden variar considerablemente entre regiones y a medida que avance el invierno.