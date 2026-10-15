PRM juramenta nueva dirección de la Circunscripción 2 del Exterior en Florida

Juramentación de la nueva dirección de la Circunscripción 2 del Exterior y entrega de certificados de elección a dirigentes de la seccional Florida Sur. ( CEDIDA POR EL PRM )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) juramentó a la nueva dirección de la Circunscripción 2 del Exterior y entregó certificados de elección a dirigentes de la seccional Florida Sur, como parte de una agenda de trabajo orientada a fortalecer sus estructuras en esa demarcación.

La comisión partidaria estuvo encabezada por Deligne Ascención Burgos, vicepresidente ejecutivo del PRM; Dionicio de los Santos, vicepresidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), y Opinio Díaz, miembro de esa comisión.

También participaron Antonio Rosario, cónsul general en Orlando; Tomás Kelly, delegado técnico ante la Junta Central Electoral (JCE), y Ricardo Gil, vicecónsul del Consulado dominicano en Miami.

Durante la actividad, Antonio Fernández Mena asumió la presidencia de la Circunscripción 2 del Exterior, acompañado por Luis Reynoso, como vicepresidente; Rafael Espinal, como subsecretario general, y Adelis Olivares, diputada.

En la seccional Florida Sur recibieron sus acreditaciones Kelvin Acosta, primer vicepresidente, y Luis Lassose, secretario general, entre otros dirigentes locales.

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De acuerdo con la información ofrecida por la organización, la jornada forma parte de las visitas institucionales que desarrolla la CNEI junto con la dirigencia nacional para reforzar los vínculos con la militancia dominicana en el exterior y dar seguimiento a la organización interna del partido.

Compromiso partidario

Durante el encuentro, los dirigentes presentes reafirmaron su compromiso con la participación de la diáspora dominicana en los procesos internos de la organización.