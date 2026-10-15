El Bronx ofrece 227 apartamentos con renta controlada desde US$1,936

Nueva York, Nueva York, EE. UU. - 06 de octubre de 2024: North 5th Street Park en Williamsburg, Midtown Manhattan y East River. ( SHUTTERSTOCK )

Nueva York mantiene abierta una lotería de vivienda que ofrece 227 apartamentos con alquileres regulados en el Bronx, con precios mensuales desde 1,936 dólares, para familias y personas que cumplan los requisitos de ingresos establecidos por el programa municipal.

La convocatoria corresponde a One River Park, un nuevo complejo residencial ubicado en el 355 de Exterior Street, en el vecindario de Mott Haven. Las solicitudes se reciben a través de NYC Housing Connect, la plataforma oficial de la ciudad para acceder a viviendas asequibles.

La oferta incluye estudios, apartamentos de una habitación y unidades de dos dormitorios. Pueden participar hogares de entre uno y cinco integrantes, siempre que sus ingresos anuales se encuentren dentro de los límites establecidos para la vivienda seleccionada.

El plazo para presentar las solicitudes vence el 6 de noviembre de 2026.

Costos y requisitos de los apartamentos

Las 227 unidades están distribuidas en dos categorías de ingresos, correspondientes al 70 % y al 130 % del ingreso medio del área (AMI, por sus siglas en inglés).

Los límites de ingresos y los alquileres varían según el tamaño del apartamento y la cantidad de personas que integran el hogar. Por ello, cumplir con el rango general de ingresos de la convocatoria no significa que una persona califique automáticamente para todas las unidades.

Por ejemplo, los apartamentos de una habitación con alquileres desde 1,936 dólares mensuales están destinados a hogares de entre una y tres personas. En el caso de las unidades de dos dormitorios con los precios más bajos, pueden calificar familias de entre dos y cinco integrantes, de acuerdo con las condiciones específicas de cada oferta.

Los interesados deben consultar los límites correspondientes a la unidad que desean solicitar antes de completar el formulario.

Características del complejo residencial

One River Park está situado junto al río Harlem, en Mott Haven, y cuenta con instalaciones y espacios comunes destinados a los residentes.

Entre sus servicios figuran gimnasio, piscina, terraza, áreas recreativas, salón de juegos para niños y espacios para guardar bicicletas. El complejo también dispone de ascensores y accesos adaptados.

Su ubicación permite conectar con distintas líneas del metro para desplazarse hacia Manhattan y otras zonas de El Bronx.

Antes de presentar una solicitud, conviene revisar las condiciones particulares de cada apartamento, incluidos los servicios cubiertos por el alquiler y los gastos adicionales que podrían corresponder al inquilino.

Proceso de solicitud

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial de NYC Housing Connect, donde aparece la convocatoria de One River Park, en el 355 de Exterior Street.

El procedimiento consiste en crear una cuenta o acceder a un perfil existente, completar la información del hogar y declarar los ingresos de sus integrantes.

La solicitud es gratuita. No es necesario contratar intermediarios para participar y ningún asesor puede garantizar que una persona resulte seleccionada.

Quienes avancen en el proceso deberán presentar documentos que permitan verificar sus ingresos, la composición del hogar y el cumplimiento de los demás requisitos del programa.

Es importante tener en cuenta que reunir las condiciones económicas y familiares permite participar en la lotería, pero no garantiza la asignación de un apartamento.

Otras loterías de vivienda en Nueva York

One River Park no es la única alternativa para quienes buscan alquileres asequibles en la ciudad. NYC Housing Connect también publica convocatorias en otros vecindarios de Queens, Brooklyn y el Bronx, algunas con precios iniciales inferiores a los de este complejo.

Entre las opciones mencionadas en convocatorias recientes figuran las siguientes:

Woodside, Queens: ocho apartamentos de una y dos habitaciones, con alquileres desde 869 dólares mensuales. El plazo para aplicar vence el 2 de noviembre de 2026. Consulta los detalles de la convocatoria.

The Cornice, en Gowanus, Brooklyn: 20 apartamentos con alquileres desde 950 dólares mensuales. Las solicitudes cierran el 26 de octubre de 2026. Conoce los requisitos.

Dix Avenue Apartments, en Far Rockaway, Queens: apartamentos de hasta tres habitaciones, con alquileres desde 1,077 dólares mensuales. El plazo indicado para esta convocatoria es el 15 de octubre de 2026. Consulta la información publicada.

Norwood, en el Bronx: otra lotería con alquileres desde 2,022 dólares mensuales, cuyo plazo de solicitud vence el 20 de octubre de 2026. Revisa los detalles.

Los precios iniciales no están disponibles para todos los solicitantes, ya que cada convocatoria establece sus propios límites de ingresos, requisitos familiares y condiciones de elegibilidad.

Para consultar las oportunidades disponibles y presentar solicitudes, los interesados pueden acceder gratuitamente a NYC Housing Connect, el portal oficial de viviendas asequibles de la ciudad de Nueva York.