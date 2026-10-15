Abogados de hombre baleado por ICE en NY aseguran que agente disparó contra su vehículo sin advertencia

Los abogados de Oscar Belgal, un hombre herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras conducía con su hijo pequeño en Nueva York, aseguraron que el oficial disparó contra el vehículo sin identificarse ni advertirle previamente.

En un documento presentado el miércoles ante un tribunal federal de Brooklyn, los representantes legales afirmaron que el agente se acercó corriendo al automóvil, rompió una de las ventanas y disparó varias veces contra el vehículo, sin comunicar quién era ni mostrar identificación.

La versión de la defensa contradice la ofrecida por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes sostienen que los agentes abrieron fuego después de que Belgal chocara su automóvil contra dos vehículos oficiales y acelerara en dirección a otros efectivos.

Según una petición presentada por la Sociedad de Asistencia Legal (The Legal Aid Society) para solicitar la liberación del hombre, Belgal había recogido a su hijo de la escuela el pasado 8 de octubre y se encontraba frente a un hidrante, buscando estacionamiento, cuando varios hombres enmascarados y armados se acercaron a su vehículo.

"Los hombres no se identificaron, no mostraron documentos ni se comunicaron con Oscar de ninguna manera sustancial", escribieron sus abogados. Añadieron que el primero de ellos golpeó y rompió la ventana del conductor antes de comenzar a disparar, mientras el niño permanecía atemorizado en el asiento trasero.

Uno de los proyectiles alcanzó a Belgal en el cuello, provocándole una hemorragia inmediata, de acuerdo con el documento judicial.

Videos muestran parte del enfrentamiento

Imágenes de una cámara de seguridad del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), divulgadas por la institución la semana pasada, muestran parte del incidente, aunque no permiten esclarecer de manera concluyente cómo ocurrió el tiroteo.

En la grabación se observa a un hombre con una sudadera y una gorra roja acercarse corriendo al automóvil con el arma apuntando hacia Belgal. Segundos después, utiliza el cañón de su pistola para golpear la ventana del conductor, que se rompe con el segundo impacto.

Otro agente aparece junto al vehículo y desenfunda su arma. Belgal entonces se incorpora a la vía y se aleja de ambos oficiales. El automóvil sale del campo de visión de la cámara, mientras el hombre de la gorra roja lo persigue.

Lo ocurrido después no quedó registrado por las cámaras de seguridad del NYPD. Sin embargo, poco después, el vehículo de Belgal terminó detenido contra una barrera de concreto, con impactos de bala en el parabrisas y en una ventana trasera.

Videos grabados por testigos y las imágenes de las cámaras corporales de agentes de la Policía de Nueva York muestran a los oficiales de ICE colocando esposas a Belgal y atendiendo la herida de bala en su cuello mientras permanecía sentado en el pavimento, fuera del automóvil. Posteriormente, agentes del NYPD lo trasladaron a un hospital cercano.

Permanece detenido y necesita cirugía

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió directamente el miércoles a las acusaciones de los abogados y señaló que el incidente continúa bajo investigación. No obstante, funcionarios de la institución han sostenido que los agentes dispararon porque consideraron que sus vidas estaban en peligro.

Los abogados de Belgal aseguran que este no supo que los hombres eran agentes de ICE hasta que despertó posteriormente en el hospital.

Según la petición judicial, el hombre permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde todavía no ha recibido una cirugía para extraerle la bala alojada en el cuello. Sus representantes legales también afirman que ha perdido sensibilidad en el lado izquierdo del rostro y presenta problemas de audición.

"La detención del señor Belgal fue ilegal desde el principio. Los agentes de ICE le dispararon en el cuello frente a su hijo de cinco años, no le proporcionaron asistencia médica inmediata y ahora continúan reteniéndolo en un centro conocido por el abandono médico", expresaron sus abogados, Perry McAninch y Elyssa Williams.

El DHS remitió las preguntas sobre la atención médica del detenido a la Oficina Federal de Prisiones, responsable de administrar el centro de detención.

La agencia también declinó comentar el caso por razones de privacidad, seguridad y protección. Sin embargo, afirmó, en términos generales, que no niega a ningún recluso la atención médica necesaria ni las necesidades básicas.

DHS mantiene su versión de los hechos

La semana pasada, Marcos Charles, director de las operaciones de cumplimiento y expulsión de ICE, declaró en una rueda de prensa que Belgal se negó a obedecer las órdenes de salir del vehículo y posteriormente aceleró, chocando contra dos automóviles oficiales mientras los agentes intentaban impedir que escapara.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha sostenido que los agentes desconocían que había un niño dentro del automóvil y responsabilizó a Belgal de poner en peligro la vida de su hijo.

Las circunstancias del tiroteo continúan bajo investigación, mientras la defensa cuestiona tanto el uso de la fuerza como la legalidad de la detención del hombre.