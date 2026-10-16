Dominicano baleado por agentes de ICE en Nueva York comparece ante juez migratorio

El dominicano Oscar Belgal, de 28 años, baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Nueva York, compareció el jueves por primera vez ante un juez de inmigración, durante una audiencia virtual desde la cárcel federal donde permanece detenido.

La breve sesión se realizó mediante una transmisión de video desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde sus abogados aseguran que está sometido a un régimen de aislamiento durante las 24 horas del día y sin acceso a un teléfono para comunicarse con su familia.

Belgal intervino poco durante la audiencia. Aunque las lesiones sufridas en el tiroteo no eran evidentes en la transmisión, sus abogados sostienen que necesita una cirugía para extraer una bala alojada en la parte posterior del cuello.

En un momento de la sesión, el dominicano intentó explicarle a la jueza Dara Reid las condiciones en las que permanece recluido, pero su abogada, Karene Brown, de Legal Aid Society, le recomendó que no hablara sobre el tema.

Brown informó a la magistrada que había solicitado al ICE que trasladara a Belgal fuera del régimen de aislamiento, sin que la agencia atendiera la petición hasta el momento.

Reid respondió que no tiene autoridad para decidir dónde es alojado el detenido dentro de la instalación penitenciaria, en la que también se encuentra recluido el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Cómo ocurrió el tiroteo

El incidente ocurrió el 8 de octubre, cuando agentes del ICE confrontaron a Belgal mientras buscaba un lugar para estacionarse después de recoger a su hijo, de 5 años, de la escuela. El menor se encontraba dentro del vehículo cuando uno de los agentes se acercó corriendo y rompió una de las ventanillas.

Según un informe judicial presentado el miércoles por los abogados del dominicano, uno de los agentes disparó varias veces contra el automóvil mientras Belgal intentaba alejarse conduciendo. Los representantes legales también alegan que los agentes no se identificaron y que vestían ropa de civil y llevaban el rostro cubierto con mascarillas.

Sin embargo, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional sostienen que los agentes consideraron que sus vidas estaban en peligro. De acuerdo con la versión oficial, abrieron fuego después de que Belgal chocara su vehículo contra dos automóviles del Gobierno y acelerara en dirección a ellos.

Imágenes de una cámara de seguridad de la Policía de Nueva York, difundidas por el propio departamento la semana pasada, muestran parte del encuentro. No obstante, las grabaciones no permiten establecer de manera concluyente cómo se desarrolló el tiroteo.

Solicitan su liberación

La próxima audiencia de Belgal ante el tribunal de inmigración está programada para el 29 de octubre.

Además del proceso migratorio, sus abogados presentaron una petición ante un tribunal federal con el objetivo de conseguir su liberación, mientras cuestionan las condiciones de su detención y buscan que reciba la atención médica que, según afirman, necesita.