Dominicano baleado por ICE en NY está recluido en la misma cárcel que Nicolás Maduro

El dominicano Oscar Belgal, baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Nueva York, permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, la misma cárcel federal donde se encuentra recluido el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Belgal, de 28 años, compareció el jueves por primera vez ante un juez de inmigración, mediante una transmisión de video desde la prisión, donde sus abogados aseguran que permanece bajo aislamiento las 24 horas del día y sin acceso a un teléfono para comunicarse con su familia.

Durante la audiencia, que fue breve, el dominicano habló poco. Su abogada, Karene Brown, de Legal Aid Society, informó a la jueza Dara Reid que ha solicitado al ICE que lo saque del aislamiento, pero que la agencia no ha atendido la petición.

La magistrada indicó que no tiene autoridad para decidir dónde permanece alojado Belgal dentro de la instalación penitenciaria.

Los abogados del dominicano también sostienen que necesita una cirugía para extraerle una bala alojada en la parte posterior del cuello, producto del tiroteo ocurrido el pasado 8 de octubre.

El tiroteo que llevó a Belgal a prisión

El dominicano fue baleado durante un encuentro con agentes del ICE cuando buscaba estacionarse después de recoger a su hijo, de 5 años, de la escuela. El menor se encontraba dentro del vehículo cuando uno de los agentes se acercó corriendo y rompió una de las ventanillas.

De acuerdo con un informe judicial presentado el miércoles por sus abogados, uno de los agentes disparó varias veces contra el automóvil mientras Belgal intentaba alejarse conduciendo. Los representantes legales sostienen que los agentes no se identificaron, vestían de civil y llevaban mascarillas.

El Departamento de Seguridad Nacional ofrece una versión distinta de lo ocurrido. Sus funcionarios afirman que los agentes dispararon porque consideraron que sus vidas estaban en peligro, después de que Belgal chocara su vehículo contra dos automóviles del Gobierno y acelerara en dirección a ellos.

Las imágenes de una cámara de seguridad de la Policía de Nueva York, difundidas la semana pasada, muestran parte del encuentro, pero no permiten determinar de manera concluyente cómo se produjo el tiroteo.

A la espera de su próxima audiencia

La próxima comparecencia de Belgal ante el tribunal de inmigración está prevista para el 29 de octubre. Sus abogados también presentaron una petición ante un tribunal federal para solicitar su liberación.

Mientras avanza el proceso, el dominicano continúa recluido en la prisión federal de Brooklyn, donde, según sus representantes legales, enfrenta condiciones de aislamiento y necesita atención médica por las heridas sufridas durante el enfrentamiento con los agentes migratorios.