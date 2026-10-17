Congresistas rechazan la decisión de Trump de eximir a Rusia de sanciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo. ( EFE/EPA/WILL OLIVER )

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de eximir temporalmente a Rusia de un paquete de sanciones que impone la Ley Graham, que había firmado el pasado mes, asegurando que responde al interés nacional, ha recibido duras críticas tanto en sus propias filas republicanas como demócratas al considerar que fue una decisión "irresponsable".

Varios legisladores respondieron de inmediato al anuncio de la Casa Blanca a través de sus cuentas en las redes sociales, entre éstos el senador republicano por Texas, John Cornyn, quien considera que "Lindsey estaría horrorizado" por la orden ejecutiva.

En su mensaje había indicado que el Congreso debería "investigar la ayuda y el apoyo de Trump a Putin". El mensaje estaba acompañado de una fotografía en la que aparecían el presidente ruso, Vladímir Putin, y Trump estrechándose la mano, pero posteriormente fue eliminado.

Trump firmó este viernes una orden ejecutiva que exime de la aplicación de varias disposiciones de la ley Graham, aprobada por el Congreso el 18 de septiembre.

Entre ellas, están las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

La ley lleva el nombre del fallecido senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, y busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar el flujo de recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania.

La Casa Blanca tiene amplias facultades para conceder exenciones a las sanciones, y la nueva ley requiere que Trump notificara al Congreso solo si opta por no imponer las restricciones económicas a Rusia y es lo que hizo el mandatario, quien no explicó en su orden lo relativo al interés nacional, destaca el New York Times.

"Por la presente estoy renunciando a la aplicación de tales sanciones, restricciones y deberes previstos en la Ley Graham. He presentado al Congreso una certificación de que la emisión de dicha renuncia en este momento es en los intereses nacionales de los Estados Unidos", indicó Trump en la orden.

Por su parte, el senador por Carolina del Norte, Thom Tillis, calificó la decisión de Trump como "más allá de la irresponsabilidad".

"¿Qué parte de hacer cumplir una ley aprobada por el Senado con 86 votos a favor y 11 en contra no entienden el Presidente y sus asesores?(...)".

"Si el Presidente realmente quiere bajar los precios de la energía, puede hacerlo resolviendo el problema de Irán, no haciéndole un favor a Vladimir Putin", indicó en su cuenta de X el legislador, que ha criticado antes al mandatario.

Críticas a las exenciones

La orden ejecutiva se produce después de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones impuestas antes, que continuarán vigentes.

De su lado, el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, que jugó un papel importante en la aprobación de la ley Graham considera que las exenciones "no tienen nada que ver con nuestra seguridad nacional, sino con congraciarse con Vladimir Putin".

Mientras que para su homóloga Elizabeth Warren, de Massachusetts, la orden ejecutiva permitirá a Putin "continuar su guerra de agresión" a Ucrania.

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