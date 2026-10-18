Dominicana María Mateo asume presidencia de la Asociación de Abogados Latinos de Queens

El juramento a María Mateo (izquierda), le fue tomaddo por la jueza Carmen R. Velasquez, miembro fundadora y expresidenta de la asociación. ( CEDIDA A DL )

La abogada dominicana María Mateo fue juramentada como presidenta de la Asociación de Abogados Latinos del Condado de Queens durante la 29.ª gala anual de la entidad, celebrada el viernes 16 de octubre en Terrace on the Park, en Flushing Meadows-Corona Park, en Queens, Nueva York.

La jueza Carmen R. Velásquez, miembro fundadora y expresidenta de la asociación, tomó juramento a Mateo y a los integrantes de la junta ejecutiva, la Junta Directiva y el Consejo Asesor.

Fundadora del bufete María Mateo P.C., la nueva presidenta ejerce en las áreas de derecho migratorio, matrimonial y de familia. Su trayectoria incluye la defensa de los derechos de los inmigrantes y la promoción del acceso a la justicia.

La ceremonia reunió a jueces, abogados y representantes de la comunidad jurídica de Nueva York.

"Entre los participantes figuraron Joseph A. Zayas, juez principal de Administración de los Tribunales; Sallie Manzanet-Daniels, jueza asociada de la División de Apelaciones del Primer Departamento, y las juezas de la Corte Suprema Lumarie Maldonado-Cruz, Karina E. Alomar y Carmen R. Velásquez", refiere una nota de prensa.

Manzanet-Daniels pronunció el discurso principal de la noche y recibió un homenaje por su trayectoria. La asociación también distinguió a Ali Najmi con el premio Amigo Award y a Milton H. Flores como Abogado Latino del Año.

Entrega de becas

Durante la gala se entregaron las becas Salvador Cheda, destinadas a apoyar a futuros profesionales en su preparación para el examen de abogacía.

El presidente saliente, Robert A. Miklos, ofreció un mensaje institucional en el acto, conducido por el magistrado Joel Serrano y la abogada Vivian R. Cedeño. La capitana Jessica Hernández, de los Tribunales del Estado de Nueva York y presidenta de la Latino Court Officers Society, interpretó el himno nacional.

La Asociación de Abogados Latinos del Condado de Queens promueve la formación, el liderazgo y el desarrollo profesional de sus miembros, así como los vínculos entre la comunidad jurídica y la población a la que sirve.