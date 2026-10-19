Policías dominicanos en NY reconocerán al director de Politur

El general Minoru Matsunaga Matsunaga, director central de la Policía Turística de República Dominicana. ( PUBLICADA POR NYDO )

El general Minoru Matsunaga Matsunaga, director central de la Policía Turística de República Dominicana (POLITUR), recibirá un reconocimiento especial durante la gala anual por el 33 aniversario de New York Dominican Officers (NYDO por sus siglas en inglés), organización que distinguirá su trayectoria de más de cuatro décadas en las áreas de seguridad pública, investigación criminal y servicio al Estado dominicano.

La ceremonia está prevista para el 23 de octubre de 2026 en Leonard´s Palazzo, en Nueva York, donde la entidad reconocerá los aportes del oficial al fortalecimiento de la seguridad y la modernización institucional en República Dominicana.

Nacido en Santo Domingo, Matsunaga inició su carrera en la Policía Nacional en 1984 y se graduó de la Academia para Cadetes de la Policía Nacional en 1988 con el rango de segundo teniente. Posteriormente, en 1995, obtuvo el título de licenciado en Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversas posiciones de liderazgo relacionadas con investigaciones criminales, inteligencia, seguridad ciudadana y administración institucional.

Trayectoria del general Matsunaga

En 2020 asumió la dirección central de Inteligencia Criminal (DINTEL) y, en 2021, pasó a dirigir POLITUR, organismo responsable de velar por la seguridad de los turistas y las zonas de interés turístico del país.

Al frente de esa institución, ha impulsado iniciativas orientadas a la modernización de sus operaciones, la incorporación de tecnología, el despliegue estratégico de los agentes y el fortalecimiento de la seguridad en los destinos turísticos dominicanos.

Su carrera también ha estado marcada por reconocimientos nacionales y distinciones militares otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre ellas la Medalla al Mérito Policial en las categorías de Honor, Lealtad y Valor, según la información divulgada por los organizadores de la gala.

Reconocimiento en la gala de NYDO

Además, ha realizado estudios y entrenamientos especializados en relaciones internacionales, geopolítica, liderazgo policial y seguridad turística.

NYDO destacó que la trayectoria del general refleja valores como la disciplina, la integridad y el compromiso con el servicio público, así como sus aportes a la cooperación institucional y al fortalecimiento de la infraestructura de seguridad de República Dominicana.

El reconocimiento se enmarca en la celebración del 33 aniversario de la organización, que ha escogido a Matsunaga como uno de los homenajeados especiales de su gala anual.