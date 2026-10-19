Los dominicanos que hicieron la "Vuelta por México" siguen bajo la lupa de las autoridades de EE. UU.

La ruta migratoria conocida como la "Vuelta por México" llevó a Oscar Belgal desde República Dominicana hasta Estados Unidos, en un recorrido que comenzó en Sudamérica, atravesó la peligrosa selva del Darién y terminó con su llegada a Nueva York a finales de 2022.

Casi cuatro años después, el dominicano de 28 años se convirtió en objetivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en un operativo que terminó con un disparo en el cuello mientras viajaba con su hijo de cinco años.

La historia de Belgal, reconstruida por The New York Times a partir de entrevistas con personas que lo conocían y documentos judiciales y federales, muestra el recorrido migratorio de un joven que abandonó el país en busca de mejores oportunidades económicas y terminó enfrentando problemas con la justicia estadounidense y las autoridades migratorias.

Su travesía se produjo en un período en el que miles de dominicanos recurrieron a rutas terrestres por Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos de manera irregular.

Entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, las autoridades estadounidenses registraron a 47,273 dominicanos en la frontera suroeste del país, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) suministrados a Diario Libre en febrero de 2024. De acuerdo con una publicación de este medio, la cifra equivalía a un promedio de unos 3,151 dominicanos al mes.

De Santo Domingo a la selva del Darién

Belgal salió solo de República Dominicana en busca de mejores perspectivas económicas. Procedía de un barrio empobrecido de Santo Domingo, donde había crecido bajo el cuidado de su abuela, Juana de León, debido a la ausencia de su madre.

Antes de emigrar, alternaba entre trabajos temporales y mal remunerados en la construcción. Posteriormente conoció a una mujer con quien tuvo un hijo.

Según Carlos Martínez, un dominicano que conoció durante el viaje, Belgal llegó a Colombia en octubre de 2022. Allí ambos entablaron amistad y emprendieron juntos parte de la travesía hacia el norte del continente.

Los dos recorrieron una de las rutas más peligrosas utilizadas por los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos: el cruce de la selva del Darién, una extensa zona selvática que conecta Colombia con Panamá y que se caracteriza por sus difíciles condiciones geográficas y los riesgos asociados al tránsito irregular.

«Dormíamos juntos, comíamos juntos, hacíamos todo juntos», relató Martínez, de 25 años, a The New York Times.

El recorrido por el Darién constituye una de las etapas más peligrosas de la ruta migratoria, debido a la espesura de la vegetación, los ríos, el terreno fangoso y la presencia de redes criminales que operan en la zona.

En diciembre de 2022, Diario Libre informó que 2,183 dominicanos habían cruzado el Tapón del Darién hasta noviembre de ese año, según cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá. La cantidad representaba un aumento significativo frente a los 168 registrados durante todo 2021.

Belgal y Martínez continuaron el viaje hacia México, aunque se separaron antes de cruzar la frontera estadounidense. Posteriormente volverían a encontrarse en Nueva York.

El reportaje del diario estadounidense no precisa el itinerario completo de Belgal por cada país de Centroamérica ni cuánto tiempo permaneció en cada territorio.

Llegada a Nueva York

Belgal contó a sus conocidos que cruzó la frontera entre México y Estados Unidos a finales de 2022 sin ser detenido por las autoridades migratorias.

Una vez en Nueva York, se estableció en Washington Heights, un sector del Alto Manhattan con una numerosa comunidad dominicana.

Llegó en noviembre de ese año, aparentemente sin dinero, y recibió ayuda de dos hermanas dominicanas cuyos familiares lo conocían. Cruz María Reyes, de 49 años, relató que le permitieron alojarse gratuitamente durante nueve meses en una habitación disponible de su apartamento.

También lo ayudaron a conseguir trabajo en un autolavado. Cuando comenzó a hacer frío, abandonó ese empleo y posteriormente trabajó vendiendo alfombras en una tienda del centro de Manhattan.

A finales de 2023, Reyes comenzó a cobrarle 250 dólares semanales por la habitación.

Sin embargo, la situación del dominicano empezó a complicarse. En diciembre de 2023 fue arrestado por su presunta participación en un asalto a dos conocidos, Carlos Martínez y su esposa, Yesica Torres, ocurrido dos meses antes.

Según los fiscales, Belgal y otro hombre despojaron a la pareja de joyas y unos 1,100 dólares en efectivo. El dominicano se declaró culpable de hurto mayor en cuarto grado, un delito grave no violento, y recibió cinco años de libertad condicional.

En agosto de 2025 volvió a ser arrestado, esta vez acusado de vender sustancias controladas, entre ellas cocaína. Se declaró no culpable de los cargos, cuyo proceso seguía pendiente, según el reportaje.

El encuentro con el ICE

El 18 de septiembre de 2026, agentes migratorios intentaron detener a Belgal en El Bronx, pero este huyó hacia un edificio cercano y consiguió escapar, de acuerdo con registros federales citados por The New York Times.

Los agentes volvieron a buscarlo el 8 de octubre, cuando se encontraba en el vecindario de Marble Hill, en Nueva York.

Ese día, Belgal acababa de recoger a su hijo de cinco años de la escuela y lo había llevado a McDonald's. Mientras ambos permanecían en el automóvil, agentes del ICE vestidos de civil se acercaron al vehículo.

Según las imágenes de vigilancia descritas por el diario, Belgal puso el automóvil en reversa y después aceleró mientras los agentes se aproximaban. Al menos uno de ellos disparó varias veces y lo hirió en el lado izquierdo del cuello.

Las autoridades migratorias sostuvieron que el dominicano había utilizado su vehículo como arma y que había chocado contra automóviles oficiales. Sus abogados, en cambio, cuestionaron la actuación de los agentes y afirmaron que no se identificaron antes de abrir fuego. Las circunstancias del uso de la fuerza seguían bajo investigación.

El niño no resultó herido.

Belgal fue trasladado a un hospital y posteriormente a una prisión federal en Brooklyn. Sus abogados denunciaron que permanecía recluido en aislamiento y necesitaba atención médica y una intervención quirúrgica para extraerle la bala alojada en el cuello.

El caso reavivó las críticas contra las tácticas del ICE y provocó nuevas protestas en Nueva York, donde el alcalde Zohran Mamdani reiteró sus llamados a abolir la agencia.

La historia de Belgal, desde su salida de República Dominicana hasta el operativo migratorio que terminó con él herido, se desarrolla en medio de una política de deportaciones más agresiva del Gobierno de Donald Trump y de las tensiones entre las autoridades federales y los dirigentes de las llamadas ciudades santuario.

Fuentes: reportaje de The New York Times sobre Oscar Belgal; Diario Libre, «En aumento: casi 50 mil dominicanos entraron ilegalmente a EE. UU. en la "vuelta por México"» (20 de febrero de 2024), y «Más de dos mil dominicanos cruzaron por la selva del Darién en 2022 en ruta para EE. UU.» (27 de diciembre de 2022)