Un hombre cae del techo durante una presentación en un estadio en Estados Unidos ante 23,000 espectadores

El sargento Ian Patterson falleció tras un accidente en una exhibición militar en Alamodome. ( SHUTTERSTOCK )

La Fuerza Aérea de Estados Unidos identificó este lunes al sargento técnico Can Paterson, un militar con 15 años de servicio y múltiples condecoraciones, como el hombre que murió tras caer desde la estructura del techo del estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, durante una exhibición militar previa a un partido de fútbol americano universitario.

El accidente ocurrió la noche del sábado 17 de octubre, cuando Paterson participaba junto a otros tres militares en una demostración de descenso con cuerdas desde las vigas superiores del estadio, como parte de una ceremonia de homenaje a las Fuerzas Armadas y los veteranos estadounidenses.

La actividad precedía al encuentro entre la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y la Academia Naval de Estados Unidos, al que asistieron más de 23,000 espectadores.

Según los reportes de medios locales, los cuatro militares debían descender desde una altura aproximada de 170 pies (52 metros) hasta el terreno de juego. Paterson se encontraba aproximadamente a mitad del recorrido cuando comenzó a caer rápidamente y terminó impactando contra el campo.

Los equipos de emergencia acudieron inmediatamente para auxiliarlo. Después de recibir atención médica sobre el terreno, fue trasladado en ambulancia a un hospital de San Antonio, donde posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones.

¿Quién era Can Paterson?

Paterson era instructor de control aéreo táctico, una especialidad militar que participa en la coordinación de operaciones aéreas de apoyo a fuerzas terrestres.

Estaba asignado al Destacamento 2 del Sexto Escuadrón de Entrenamiento de Combate, con sede en la Base Conjunta de San Antonio, una unidad vinculada a la Base Aérea Nellis, en Nevada.

El militar, procedente de Fort Stewart, Georgia, había acumulado 15 años de servicio en la Fuerza Aérea.

En 2022 fue reconocido como Instructor Alistado del Año de Guerra Especial de la Fuerza Aérea, una distinción concedida a nivel de la comandancia de esa institución.

Entre sus condecoraciones figuraban la Medalla de Encomio de la Fuerza Aérea y del Espacio, la Medalla de Encomio del Ejército y otras distinciones por sus servicios militares.

El general de brigada Scott C. Mills, comandante de la 57.ª Ala de la Fuerza Aérea, lamentó la muerte de Paterson y destacó la importancia de su trayectoria dentro de la institución.

Mills aseguró que la prioridad actual es acompañar a la familia, los seres queridos y los compañeros del militar.

El accidente ocurrió frente a miles de aficionados

La demostración formaba parte de la denominada Salute to Armed Forces and Veterans Night, una actividad anual organizada por la Universidad de Texas en San Antonio para reconocer a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Los militares descendían desde la parte superior del estadio cuando ocurrió el accidente, poco antes de las 7:00 de la noche.

Adrian Corey, uno de los testigos entrevistados por la cadena local KSAT, relató que el militar comenzó a caer rápidamente cuando la banda musical iniciaba su presentación.

El incidente provocó la interrupción de las actividades ceremoniales mientras los equipos de emergencia atendían al herido.

Personal de la universidad y del estadio rodeó la zona de atención médica para preservar la privacidad del militar.

¿Por qué continuó el partido después del accidente?

Pese a lo ocurrido, el encuentro de fútbol americano se disputó después de un retraso de aproximadamente 10 minutos.

La decisión fue tomada por la American Conference, entidad organizadora de la competición, con el respaldo de las dos universidades participantes.

En un comunicado publicado el domingo, la conferencia explicó que sus representantes, junto con las autoridades del estadio y los organizadores, evaluaron la situación antes de autorizar el inicio del partido.

La institución sostuvo que en ese momento todavía no existía una confirmación oficial sobre el estado del militar y que la decisión buscaba evitar especulaciones que pudieran afectar a su familia.

La confirmación oficial del fallecimiento fue recibida por la conferencia a las 11:40 de la noche, hora del este de Estados Unidos.

Antes del partido se guardó un minuto de silencio en homenaje al militar y se suspendieron algunas actividades festivas habituales de la presentación de los equipos.

Finalmente, UTSA derrotó 38-34 a Navy.

¿Qué se sabe de la investigación?

La Base Aérea Nellis confirmó que las circunstancias del accidente permanecen bajo investigación.

Hasta este lunes 19 de octubre, las autoridades militares no habían informado si la caída estuvo relacionada con una falla del equipo de descenso, un error humano u otra circunstancia.

Tampoco se han divulgado resultados de las investigaciones técnicas destinadas a determinar cómo se produjo la pérdida de control durante la maniobra.

La American Conference informó que mantiene coordinación con las instituciones participantes, los administradores del Alamodome y las autoridades locales para revisar lo sucedido.

La Universidad de Texas en San Antonio también puso a disposición de estudiantes y empleados servicios de apoyo psicológico para quienes presenciaron el accidente.