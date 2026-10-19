Más de 1.2 millones de dominicanos podrían votar en las elecciones de medio término en EE. UU.

Más de 1.2 millones de dominicanos y descendientes tendrían el potencial de votar en Estados Unidos, según estimaciones de la organización cívica Los Dominicanos Votan, que identifica a Nueva York como el estado con la mayor concentración de esta comunidad, de cara a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

La organización calcula que más de dos millones de personas de origen dominicano residen en seis estados: Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Massachusetts, Pensilvania y Rhode Island. Sin embargo, la cantidad de personas que efectivamente puede votar depende de factores como la ciudadanía estadounidense, la edad y los requisitos de elegibilidad y registro electoral.

Las elecciones de medio término renovarán la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado de Estados Unidos, además de cargos estatales y locales.

De acuerdo con las estimaciones de Los Dominicanos Votan, la distribución de la población dominicana y de sus descendientes en los seis estados es la siguiente:

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Las cifras poblacionales corresponden a la fuente demográfica citada por la organización, la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés), para el período 2020-2024. Las cantidades de electores son estimaciones de la entidad y no un registro oficial de votantes elegibles.

Nueva York, principal centro del voto dominicano

Nueva York concentra la mayor comunidad dominicana de Estados Unidos y, por tanto, el mayor potencial electoral de este grupo entre los seis estados identificados.

En junio de 2026, Diario Libre informó que cerca de 200,000 dominicanos tendrían derecho a votar en la ciudad de Nueva York, de los cuales unos 100,000 estarían inscritos en el padrón electoral, según declaraciones del entonces funcionario municipal Ydanis Rodríguez. Esta cifra se refiere a la ciudad y no al conjunto del estado, por lo que no debe confundirse con la estimación estatal de Los Dominicanos Votan.

La diferencia entre las personas que reúnen las condiciones para votar y quienes completan su inscripción electoral constituye uno de los retos de las organizaciones que promueven la participación cívica de la diáspora.

Una comunidad que busca mayor representación

Fundada en 2019, Los Dominicanos Votan promueve la educación electoral, el registro de votantes y la participación ciudadana de los dominicanos y dominico-estadounidenses.

La organización está dirigida por Daisy J. Báez, especialista en salud; Rodolfo R. Pou, especialista en diásporas; Ángela J. Cruz, especialista en tecnología, y Millie Herrera, especialista en asuntos laborales y microempresariales.

Sus iniciativas incluyen la divulgación de información sobre los plazos electorales, los procedimientos de registro, las modalidades de votación y los recursos oficiales disponibles para los ciudadanos elegibles.

La entidad sostiene que el crecimiento de la comunidad dominicana en Estados Unidos debe traducirse en una mayor participación en las decisiones públicas que afectan a sus residentes, desde la inmigración y el empleo hasta la salud, la educación y la economía.

"Los números nos hacen visibles. La participación nos hace presentes. El voto nos da voz", expresa el lema de la organización, que busca mantener el trabajo de orientación cívica más allá de una jornada electoral.

Con las elecciones del 3 de noviembre como próximo objetivo, "Los Dominicanos Votan" procura que el peso demográfico de la comunidad se refleje en una participación electoral sostenida y en una mayor capacidad de incidencia en las instituciones estadounidenses.