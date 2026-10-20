Matan a joven dominicano de 26 años en una estación del tren de Nueva York

Darrel Rodríguez, un joven de 26 años de origen dominicano, murió tras recibir un disparo en el pecho en una estación del metro de Nueva York cuando regresaba a su casa después de salir del trabajo, en un hecho ocurrido el sábado en Manhattan.

Rodríguez trabajaba como guardia de seguridad en un edificio de Manhattan y se dirigía al apartamento de University Heights, en El Bronx, donde vivía con su padre, cuando fue baleado alrededor de las 12:20 del mediodía en la estación de la Séptima Avenida y la calle 53, según informaciones policiales y medios locales.

El joven fue atendido por los servicios de emergencia, que le practicaron maniobras de reanimación en el andén antes de trasladarlo al Hospital Bellevue, donde fue declarado muerto.

De acuerdo con las autoridades, Rodríguez había sostenido una discusión con el presunto agresor y otra persona en el andén de la línea E, en dirección norte, antes de que uno de ellos sacara un arma y le disparara. Las circunstancias que originaron el enfrentamiento todavía no están claras.

La Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) indicó que el ataque habría sido dirigido contra la víctima y descartó, en declaraciones a medios locales, que se tratara de un hecho al azar. Sin embargo, no ha establecido públicamente si ambos hombres se conocían.

El sospechoso huyó de la estación y permanecía prófugo este lunes. Según las imágenes de seguridad difundidas, vestía un conjunto deportivo rojo, un chaleco negro acolchado y una prenda oscura que le cubría el rostro. Las autoridades advirtieron que está armado y es peligroso.

Un joven querido por sus vecinos

La muerte de Rodríguez ha causado consternación entre vecinos y personas que lo conocieron desde pequeño, quienes lo describieron como un joven tranquilo, respetuoso y ajeno a los problemas.

"Era un joven tranquilo y decente. No buscaba problemas con nadie", expresó Maddy, una vecina de 46 años que dijo conocer a Rodríguez y a su hermano gemelo desde que eran bebés, en declaraciones al New York Post.

La mujer aseguró que el joven era apreciado en su comunidad y consideró que su agresor debía ser un desconocido, debido al cariño que le tenían los residentes del sector.

Willie Suzana, un barbero cuyo establecimiento está frente al edificio donde vivía Rodríguez, también lamentó su muerte. Contó que lo conocía desde niño, cuando lo recogía de la escuela, y que en los últimos años lo veía salir de su casa para dirigirse a su trabajo nocturno como guardia de seguridad.

Rodríguez vivía con su padre, quien enfrenta problemas de salud tras sufrir dos infartos y tiene dificultades para hablar. Además, tenía dos hermanos, entre ellos su gemelo, Derick, quien reside en Texas, según las informaciones publicadas por medios estadounidenses.

Derick contó al New York Times que comenzó a sospechar que algo había ocurrido cuando un mensaje de texto que le envió a su hermano no llegó a su destino. Después de intentar localizarlo a través de varias dependencias policiales y comunicarse con su padre, recibió la noticia de su muerte.

"Es como un agujero negro en tu corazón", expresó al describir el dolor por la pérdida de su hermano.

Séptimo homicidio en el sistema de transporte

El asesinato de Rodríguez representa el séptimo homicidio registrado este año en el sistema de transporte de la ciudad de Nueva York, de acuerdo con estadísticas policiales citadas por medios locales.

El hecho reavivó las preocupaciones sobre la seguridad en el metro, pese a los esfuerzos de las autoridades para combatir la violencia en el sistema de transporte público.

Michael Kemper, jefe de Seguridad de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), afirmó que la entidad trabaja en coordinación con la Policía para localizar al responsable y pidió que enfrente las máximas consecuencias judiciales.

Mientras avanza la investigación, las autoridades continúan buscando al sospechoso y tratando de esclarecer qué provocó la discusión que terminó con la vida del joven de origen dominicano cuando regresaba a casa después de cumplir su jornada laboral.