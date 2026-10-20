Muere a los 42 años Kyle Kennedy, nieta de Bobby y Ethel Kennedy

Kyle Kennedy, nieta del exsenador estadounidense Robert F. (Bobby) Kennedy y de Ethel Kennedy, murió a los 42 años en su residencia de Westwood, Massachusetts, el pasado 21 de septiembre, según su obituario publicado por la funeraria Burke.

La muerte de Kennedy se produjo seis años después de que sufriera una grave lesión en la médula espinal que le provocó una parálisis prolongada. Durante sus últimos años, se dedicó a defender los derechos de las personas con discapacidad y a denunciar las desigualdades que enfrentan en el acceso a los servicios de salud.

Como parte de esa labor, compareció ante una audiencia en la Cámara Estatal de Massachusetts para testificar sobre la discriminación en la atención sanitaria dirigida a personas con discapacidad.

Kennedy era hija de Michael Kennedy, quien murió en 1997 a los 39 años en un accidente de esquí, y de Victoria Denise Gifford, hijastra de Kathie Lee Gifford, la expresentadora del programa Today.

Su abuelo también murió trágicamente, Robert fue fiscal general de los Estados Unidos durante la presidencia de su hermano John F. Kennedy y, más adelante, senador por Nueva York.

El 5 de junio de 1968, mientras celebraba su victoria en las primarias demócratas para la presidencia de EE. UU. en Los Ángeles, fue tiroteado por Sirhan Sirhan y falleció al día siguiente a los 42 años.

Nacida el 6 de julio de 1984 en Washington D. C., Kyle era madre de dos hijos, Conor, de 12 años, y Declan, de 10, fruto de su relación con Liam Kerr, con quien contrajo matrimonio en agosto de 2012. Su obituario se refiere a Kerr como su exesposo.

La pareja también tuvo una hija, Josephine, hermana gemela de Conor, quien murió pocos días después de nacer.

Además de sus dos hijos, a Kennedy le sobreviven sus hermanos Michael, de 43 años, y Rory, de 38, así como cuatro sobrinos y su madre.

Trayectoria en la educación

Kyle Kennedy cursó sus estudios secundarios en Milton Academy, una institución privada, y posteriormente estudió Historia en la Universidad de Georgetown.

Continuó su formación académica en la Universidad Pace, donde obtuvo una maestría en Educación Infantil, y en la Escuela de Posgrado de Educación de la Universidad de Harvard, donde completó una maestría en Educación, con especialización en políticas y gestión educativa.

Tras graduarse, trabajó como docente en Nueva York a través del programa Teach For America, dedicado a incorporar profesionales a la enseñanza en comunidades con necesidades educativas.

Según su obituario, Kennedy fue una defensora apasionada de una educación primaria más equitativa y de las escuelas autónomas, conocidas en Estados Unidos como charter schools.

También colaboró con empresas tecnológicas enfocadas en reformar y mejorar los planes de estudio y se desempeñó como asesora de docentes que trabajaban con niños pequeños.

Su labor en el ámbito educativo y su defensa de las personas con discapacidad marcaron parte de su trayectoria profesional, que se desarrolló en medio de una historia familiar vinculada a una de las dinastías políticas más conocidas de Estados Unidos.