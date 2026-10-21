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Concejo de Lawrence aprueba moción de no confianza contra el alcalde dominicano Brian DePeña

La resolución fue aprobada con seis votos a favor, reflejando el descontento del Concejo ante la gestión del alcalde DePeña

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    Concejo de Lawrence aprueba moción de no confianza contra el alcalde dominicano Brian DePeña
    Brian DePeña, el alcalde de Lawrence acusado de fraude electrónico y lavado de dinero. (TOMADA DE X)

    El Concejo Municipal de Lawrence, Massachusetts, aprobó el martes una moción de no confianza en la gestión del alcalde Brian DePeña, en un nuevo revés político para el funcionario, quien enfrenta acusaciones federales y estatales.

    La resolución obtuvo seis votos a favor, uno en contra y tres concejales que votaron «presente», según informó Telemundo Nueva Inglaterra.

    La iniciativa había avanzado la semana pasada en el comité plenario antes de ser sometida a votación ante el pleno del Concejo Municipal.

    Acusaciones y audiencia

    La decisión se produce mientras DePeña enfrenta acusaciones federales relacionadas con un presunto fraude en préstamos de ayuda durante la pandemia de COVID-19, así como cargos estatales vinculados con supuestas grabaciones ilegales e intimidación de un testigo.

    Durante su primera audiencia por los cargos estatales, la fiscalía presentó detalles sobre la presunta distribución de grabaciones ilícitas por parte del alcalde. También expuso alegaciones de intimidación de testigos relacionadas con la investigación.

    RELACIONADAS

    Respuesta del alcalde

    DePeña se ha declarado inocente de las acusaciones y no ha sido condenado por estos hechos. Los señalamientos deberán ser probados en los procesos judiciales correspondientes.

    • La moción de no confianza constituye una expresión de rechazo político a su gestión, pero no implica la destitución automática del alcalde.

    DePeña ha manifestado que no renunciará y que tiene previsto completar su mandato.

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