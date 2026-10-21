Nuevo centro en NY ofrece capacitación culinaria gratuita y certificaciones para trabajadores

Un nuevo espacio en el vecindario de Woodside, Queens, ofrece capacitación gratuita a trabajadores de la industria de la hospitalidad en Nueva York, con programas prácticos que les permitirán adquirir habilidades, obtener certificaciones y ampliar sus oportunidades laborales.

El Culinary Education Center (CEC) inauguró sus nuevas instalaciones en el 33-51 de la calle 62, donde impartirá formación en técnicas culinarias, nutrición, seguridad alimentaria, operaciones de cocina y preparación para el mercado laboral.

Los programas están dirigidos a trabajadores que buscan mejorar sus competencias y avanzar profesionalmente en sectores como restaurantes, cafeterías, comedores corporativos, bares, tiendas de delicatessen, aeropuertos y recintos deportivos.

El centro dispone de cocinas de formación y aulas equipadas para ofrecer enseñanza práctica, con el objetivo de responder a la demanda de personal cualificado en la industria de la hospitalidad.

Apoyo sindical

La iniciativa cuenta con el respaldo de UNITE HERE Local 100, sindicato que representa a trabajadores del sector, y busca ampliar el acceso a la capacitación y contribuir a que los participantes opten por mejores empleos y salarios.

"Durante años, hemos luchado para garantizar que los trabajadores tengan acceso a mejores oportunidades, mejores empleos y salarios más altos", afirmó José Maldonado, presidente de UNITE HERE Local 100, durante la inauguración.

Cindy Noble, directora de Recursos Humanos de Compass Group North America, destacó la colaboración entre trabajadores, empleadores y organizaciones comunitarias para crear oportunidades de desarrollo profesional.

Testimonios de participantes

Entre los participantes, Cristian Cuevas señaló que la formación le ha permitido aprender técnicas de corte, mejorar el trabajo en equipo y gestionar su tiempo, mientras que Flora Domínguez resaltó su interés por las artes culinarias.

El Culinary Education Center mantiene su oferta de programas gratuitos para ayudar a los trabajadores a adquirir nuevas competencias, obtener certificaciones y responder a las necesidades de una industria que ofrece oportunidades en distintos ámbitos del servicio de alimentos.