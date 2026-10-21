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Matan a tiros a un conductor en el puente que conecta a Manhattan con NJ; sospechoso sigue prófugo

El tiroteo obligó a cerrar el nivel superior del puente, una vía crucial entre Nueva York y Nueva Jersey

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    Matan a tiros a un conductor en el puente que conecta a Manhattan con NJ; sospechoso sigue prófugo
    Nueva York, NY USA - 15 de febrero de 2023 : El camino norte renovado en el puente George Washington. (SHUTTERSTOCK)

    Un conductor murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo ocurrido la noche del martes en el puente George Washington, que conecta Nueva York con Nueva Jersey, informaron las autoridades y fuentes policiales.

    La víctima fue encontrada alrededor de las 7:00 de la noche en el nivel superior del puente, en dirección oeste, luego de que agentes respondieran a un reporte de accidente de tránsito, según la Policía de la Autoridad Portuaria y fuentes del caso.

    El hombre fue trasladado al hospital Englewood, en Nueva Jersey, donde fue declarado muerto, de acuerdo con fuentes policiales.

    • El presunto responsable huyó de la escena y permanecía prófugo hasta la noche del martes. Mientras tanto, los investigadores revisaban las grabaciones de las cámaras de seguridad para obtener pistas que permitan esclarecer el homicidio e identificar al sospechoso.

    Las autoridades indicaron que ninguna otra persona resultó herida durante el tiroteo.

    Investigación en curso

    El incidente obligó al cierre del nivel superior en dirección oeste del puente George Washington, una de las principales conexiones viales entre Nueva York y Nueva Jersey.

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