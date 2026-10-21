Recuerdan a joven dominicano asesinado en el tren de NY como un hombre dedicado al gimnasio y a su familia

El joven dominicano Darrel Rodríguez, de 26 años. ( TOMADA DE REDES SOCIALES )

Darrel Rodriguez, el joven de 26 años que murió tras recibir un disparo en una estación del metro de Nueva York, fue recordado por sus familiares y vecinos como un hombre tranquilo, trabajador y dedicado a su familia, especialmente a su padre enfermo, con quien vivía en el Bronx.

El joven fue baleado en el pecho alrededor de las 12:20 del mediodía del sábado, en el andén de la estación de la calle 53 y la Séptima Avenida, en Manhattan, según informaciones policiales citadas por medios locales.

Su tía, Ana Pichardo, de 61 años, contó al New York Post que su sobrino dedicaba gran parte de su tiempo al gimnasio y al trabajo. Rodriguez también aceptaba turnos adicionales como guardia de seguridad cuando tenía la oportunidad.

Sin embargo, su mayor prioridad era su padre, Tony, quien sufrió un derrame cerebral y tiene dificultades para hablar.

«Él estaba principalmente con su padre. Estaba loco por su padre», relató Pichardo al periódico durante una visita al apartamento donde vivían ambos en El Bronx.

La mujer explicó que el vínculo entre padre e hijo era tan estrecho que Rodriguez incluso sentía celos cuando su progenitor comenzó una relación sentimental.

«Incluso se ponía celoso cuando su padre tenía una novia. Eran muy unidos», agregó su tía, quien lamentó la muerte del joven.

Rodriguez había instalado recientemente un pequeño gimnasio en su habitación, equipado con una barra para levantar pesas. Su padre también recordó que disfrutaba tocar la guitarra, escuchar rock and roll y cantar.

Buscan al responsable del tiroteo

De acuerdo con la información policial citada por el New York Post, Rodriguez fue atacado por un hombre que vestía un conjunto deportivo rojo, un chaleco negro y una prenda que le cubría el rostro. Tras disparar, el sospechoso huyó del lugar y dejó al joven gravemente herido en el andén de la línea E, en dirección norte.

Fuentes citadas por el periódico indicaron que ambos hombres habrían discutido antes de que el agresor abriera fuego. Hasta el momento de la publicación, no se había establecido qué provocó el altercado.

Los investigadores intentaban identificar al responsable, pero enfrentaban dificultades debido a la falta de grabaciones de video del andén y a que el rostro del sospechoso estaba cubierto.

Hasta la noche del martes no se habían realizado arrestos.

Pichardo aseguró que ningún miembro de la familia reconoció al presunto atacante y señaló que su sobrino no solía dedicar mucho tiempo a las amistades.

Una vecina identificada como Maddy, de 46 años, quien conocía a Rodriguez desde que era un bebé, también lo describió como un joven tranquilo y respetuoso que no buscaba problemas con nadie.

La mujer consideró que el agresor debía ser un desconocido, pues, según afirmó, los residentes del vecindario apreciaban al joven.

Una nota manuscrita con sus pensamientos

En el apartamento familiar, Rodriguez dejó una nota manuscrita en una hoja colocada sobre un portapapeles negro, en la que plasmó reflexiones personales sobre las dificultades que había enfrentado y la importancia de hacerse responsable de su propio bienestar.

«Tuve un camino difícil, no tenía a nadie», escribió el joven, según el texto reproducido por el periódico.

En otro fragmento, se exhortaba a sí mismo a no ser su propio obstáculo y a aprender a estar presente para sí mismo.

La nota también incluía una referencia a su situación laboral: «Necesito encontrar un nuevo trabajo».

Fuentes citadas por el New York Post indicaron que Rodriguez trabajaba como guardia de seguridad en la recepción de un edificio de Manhattan, aunque no se precisó el lugar.

Su muerte ha dejado a sus familiares y vecinos de luto, mientras las autoridades continúan las investigaciones para identificar y localizar al responsable del tiroteo.