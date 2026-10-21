Los dominicanos transforman su peso demográfico en poder político en Nueva York

El proceso mediante el cual la comunidad dominicana pasó de tener una limitada representación institucional a ganar espacio en la vida política de Nueva York es el eje del libro El ascenso político dominicano en Nueva York: un estudio sobre la incorporación política étnica urbana, de Fernando Aquino.

La obra, publicada originalmente en inglés como Dominican Political Rising in NYC, examina principalmente el período comprendido entre 1991 y 2021 y reconstruye tres décadas de organización comunitaria, movilización y búsqueda de representación en las estructuras de poder de la ciudad.

Según la descripción del libro en Amazon, la investigación combina datos demográficos y electorales, documentación histórica y entrevistas con más de 25 protagonistas de la vida pública para analizar los factores que facilitaron o dificultaron la incorporación política de los dominicanos.

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Uno de sus planteamientos centrales es que el crecimiento de una población inmigrante, por sí solo, no garantiza una mayor representación política. El estudio señala que ese proceso también requiere organización, recursos comunitarios, liderazgo, oportunidades institucionales y capacidad para construir alianzas.

De la organización comunitaria a las urnas

Aquino examina el papel de las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, las iglesias, el activismo estudiantil y los sectores empresariales en la formación de liderazgos y la participación electoral.

También aborda la influencia de las campañas políticas, las redes de mentoría y los vínculos con la República Dominicana, así como las diferencias en la incorporación política de esta comunidad en Manhattan, el Bronx, Queens y Brooklyn.

El análisis considera cómo la concentración demográfica, las coaliciones y la competencia con otros grupos étnicos incidieron en las oportunidades de representación en esos sectores de la ciudad.

La investigación incorpora, además, la experiencia del autor como periodista político, activista comunitario y candidato al Concejo Municipal de Nueva York en las primarias demócratas de 2021.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/fa-158d1d72.jpg Portada y contraportada deEl ascenso político dominicano en Nueva York: un estudio sobre la incorporación política étnica urbana, del dominicano Fernando Aquino. (TOMADA DE AMAZON.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/fa2-9ae92fff.jpg Portada y contraportada de El ascenso político dominicano en Nueva York: un estudio sobre la incorporación política étnica urbana, del dominicano Fernando Aquino. (TOMADA DE AMAZON.) ‹ >

Esa trayectoria complementa el estudio con su observación de las dinámicas electorales y de los mecanismos mediante los cuales las comunidades inmigrantes convierten su presencia poblacional en influencia política.

La edición en español fue publicada de manera independiente el pasado 4 de octubre, tiene 326 páginas y está disponible en Amazon, según la ficha de la plataforma. La obra fue publicada originalmente en inglés con el título Dominican Political Rising in NYC.

La misma acerca esta investigación al público hispanohablante y utiliza la experiencia dominicana como un caso de estudio sobre inmigración, identidad, participación ciudadana y acceso a estructuras políticas establecidas en Estados Unidos.

Sobre el autor

Fernando Aquino obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas en el Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Se desempeña como profesor asociado adjunto en Lehman College, donde imparte cursos sobre ciencias políticas, comunicación, derechos civiles y la experiencia de los inmigrantes, y como asesor estratégico de comunicaciones en el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York.

Anteriormente, ocupó cargos de secretario de prensa y portavoz en la Fiscalía General del Estado de Nueva York por nueve años y en la Conferencia Demócrata del Senado estatal.

Aquino llegó a los Estados Unidos desde su natal República Dominicana hace más de 30 años. Desde entonces, ha ocupado distintas posiciones de liderazgo, donde ha representado honradamente su cultura y su comunidad.

Fue reportero político del Diario La Prensa, el mayor diario latino en EE.UU. y en 2021 se lanzó para ser el candidato a Concejal del Distrito NY-14 por el Partido Demócrata, pero en esas elecciones se impuso la también dominicana Pierina Sánchez.











El Distrito NY-14 abarca la zona del Bronx de Morris Heights, Kingsbridge y University Heights, donde ha vivido durante más de 15 años.