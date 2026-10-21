Desde el 2 de noviembre, se eliminarán las citas para renovar la cédula en oficinas del exterior

Ciudadanos acuden a un centro de cedulación para renovar su cédula de identidad y electoral. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Junta Central Electoral (JCE) informó este miércoles que eliminará las citas previas para renovar las nuevas cédulas de identidad y electoral en determinadas oficinas del exterior a partir del próximo 2 de noviembre.

La medida forma parte de los cambios dispuestos para organizar la atención a los dominicanos residentes fuera del país. Según el organismo electoral, permitirá que los ciudadanos acudan directamente a las dependencias y sean atendidos por orden de llegada.

No obstante, explicó que el servicio estará sujeto a la disponibilidad de turnos y a la capacidad operativa de cada sede.

La institución también señaló que en algunas oficinas se implementará un modelo dual o híbrido que permitirá recibir tanto a las personas que hayan programado una cita como a quienes se presenten sin ella.

En estos casos, detalló que los usuarios con cita serán atendidos en el horario seleccionado, mientras que los demás serán recibidos por orden de llegada, según la disponibilidad de turnos.

Oficinas que atenderán sin cita previa

La modalidad sin citas se aplicará en las Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE) de Atlanta; Toronto y Montreal, Canadá; Panamá; Curazao; Valencia, España, y Holanda.

También abarcará las oficinas satélites de Springfield, Massachusetts; Ottawa, Canadá; Chicago, Illinois; Ciudad de México; Tampa, Florida; Aruba; Génova, Italia, y Sevilla, España.

Asimismo, se ofrecerá atención por orden de llegada en los puntos fijos de Waterbury, Connecticut, y Providencia, Chile.

Dependencias con atención híbrida

El modelo que combinará las citas programadas con la atención sin cita se implementará en las OSE de Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Reading, Washington, Filadelfia, Providence, California, Puerto Rico, Miami, Orlando, San Martín, Vitacura, Chile; Madrid, Barcelona, Milán y Zúrich.

La medida también se extenderá a las oficinas satélites de El Bronx, Nueva York; Perth Amboy, Nueva Jersey; Lawrence, Massachusetts, y Houston, Texas.

En los puntos fijos de Long Island, Nueva York; Camden, Nueva Jersey, y Allentown, Pensilvania, se aplicará igualmente este sistema combinado.

La JCE precisó que la atención sin cita estará condicionada a la disponibilidad de turnos y a la capacidad operativa de cada dependencia, por lo que acudir directamente a una oficina no garantiza que el servicio pueda ofrecerse de inmediato.

Aprueban instructivo

Como parte de estas disposiciones, el organismo electoral aprobó el Instructivo para la organización y atención de ciudadanos en proceso de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral en las OSE, oficinas satélites y puntos fijos.

El documento establece las pautas operativas para organizar la recepción y atención de los ciudadanos durante el proceso de renovación de los documentos de identidad en las dependencias del Voto Dominicano en el Exterior.