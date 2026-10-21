Famoso sacerdote exorcista tomará un "ayuno mediático" a solicitud del arzobispo

El sacerdote católico Chad Ripperger, conocido por su ministerio de exorcismo y sus intervenciones en plataformas digitales, se tomará un año de pausa de las entrevistas y las conferencias públicas a petición del arzobispo de Denver, James Golka.

Durante ese período, Ripperger concentrará sus esfuerzos en la Sociedad de la Madre Dolorosa, la comunidad religiosa de carácter semicon­templativo que fundó, y en las personas a las que esta presta servicio, informó el lunes la arquidiócesis en un comunicado.

La decisión se produjo después de una reunión entre el sacerdote y Golka, quien le pidió considerar una pausa de un año en sus actividades públicas. Según el comunicado, Ripperger aceptó la solicitud sin objeciones.

El arzobispo expresó su agradecimiento por el servicio sacerdotal de Ripperger, su ministerio de exorcismo y la disposición con la que recibió la petición. Ambos acordaron revisar la medida al finalizar el año.

La arquidiócesis no ofreció más detalles sobre las razones que motivaron la solicitud. Los intentos de contactar al sacerdote a través de la institución no habían tenido éxito al momento de publicarse la información.

Sus declaraciones han acumulado millones de visualizaciones

La pausa de Ripperger se produce aproximadamente cuatro meses después de que monseñor Stephen Rossetti, otro exorcista católico con notoriedad en las redes sociales, fuera apartado de su función como exorcista de la Arquidiócesis de Washington, cargo que desempeñó durante 19 años.

La decisión fue tomada por el cardenal Robert McElroy después de que Rossetti publicara un video que se viralizó, en el que expresó su creencia personal de que muchos avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI) son manifestaciones demoníacas.

Ripperger también ha abordado el tema de los extraterrestres. En una entrevista de casi tres horas en el programa The Shawn Ryan Show, que acumuló alrededor de 2.8 millones de visualizaciones, afirmó que los extraterrestres son "simplemente demonios".

Durante esa conversación, también sostuvo que el célebre inventor Nikola Tesla probablemente recibía mensajes de demonios y cuestionó la teoría de la evolución, al considerarla problemática desde los puntos de vista científico, teológico y filosófico.

El sacerdote ha participado, además, en otros espacios mediáticos conservadores de gran alcance, entre ellos The Tucker Carlson Show.

El desafío de los exorcistas con gran influencia digital

El interés creciente por los exorcismos también ha llevado a autoridades eclesiásticas a establecer orientaciones para sus sacerdotes. En la Arquidiócesis de Newark, Nueva Jersey, se distribuyó recientemente un memorando sobre cómo proceder cuando los feligreses solicitan la aplicación del rito de exorcismo.

El protocolo instruye a los sacerdotes a tratar con respeto a las personas que atraviesan situaciones de angustia y a alentarlas a participar plenamente en la vida y las prácticas de la Iglesia católica, al tiempo que les recomienda evitar involucrarse en actividades ocultistas.

Si una persona continúa sufriendo lo que se considera una posible influencia demoníaca después de recibir una atención espiritual prudente, los sacerdotes deben comunicarse con la oficina del vicario general para iniciar una evaluación que determine si corresponde realizar un exorcismo.

El documento también advierte que la cultura popular ha reducido el exorcismo a un género cinematográfico y de ficción, cuando la Iglesia lo considera «un acto pastoral».

La Iglesia católica reconoce y autoriza el exorcismo como parte de su ministerio espiritual. Sin embargo, los sacerdotes exorcistas que acumulan grandes audiencias en internet representan un desafío particular para los obispos y otros responsables eclesiásticos.

Massimo Faggioli, profesor de Teología de la Universidad de Villanova, explicó que la situación plantea dificultades tanto jurídicas como pastorales, debido a la falta de normas canónicas específicas y de una comprensión consolidada sobre la presencia de la Iglesia en el entorno digital.

Según el académico, los obispos deben gestionar la influencia de sacerdotes cuya popularidad en internet puede dificultar cualquier medida que implique limitar sus actividades públicas.

Faggioli también advirtió sobre los riesgos teológicos de que la influencia de estas figuras se convierta en una fuente de ingresos o dependa excesivamente del carisma personal de un sacerdote.

En la tradición católica, explicó, la importancia de la Eucaristía y de la absolución de los pecados no debe depender de la identidad o popularidad de quien administra los sacramentos. Por ello, consideró problemático que la atención de los fieles se concentre en una sola personalidad o en un reducido grupo de sacerdotes.