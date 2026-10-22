Convicto por asesinato es el acusado de matar a padre dominicano días después de haber enterrado a su hijo

Nelson Manuel Batista junto a dos de sus hijas. ( TOMADA DE GOFUNDME )

Un hombre condenado a 30 años de prisión por asesinato en 1992 fue arrestado y acusado de matar a tiros a Nelson Manuel Batista, un padre dominicano de 48 años, en un incidente de ira al volante en Bridgeport, Connecticut, ocurrido nueve días después de que la víctima enterrara a su hijo, un militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Jorge "George" Ortiz, de 57 años, fue detenido el lunes tras una breve persecución a pie que puso fin a una búsqueda policial de una semana. Enfrenta cargos de asesinato, posesión ilegal de una pistola y porte de arma de fuego sin permiso, informó la Policía de Bridgeport.

Batista fue baleado la mañana del 12 de octubre, alrededor de las 9:00, cuando se vio involucrado en un altercado con Ortiz, quien presuntamente le disparó durante la confrontación. La víctima murió posteriormente en el hospital.

De acuerdo con una declaración jurada policial, ambos hombres no se conocían. El jefe de la Policía de Bridgeport, Roderick Porter, describió el hecho como un acto aleatorio.

La detención de Ortiz se produjo el mismo día en que estaba previsto el funeral de Batista, padre de seis hijos y abuelo de tres nietos.

De una discusión a un tiroteo

La investigación policial se apoyó en imágenes de cámaras de vigilancia y videos grabados por testigos con teléfonos celulares.

Según la declaración jurada, un video muestra a un hombre identificado como Ortiz siguiendo a una mujer por Park Avenue, mientras Batista conducía su vehículo deportivo utilitario (SUV) por una calle lateral.

El sospechoso presuntamente golpeó con las manos el costado del vehículo, lo que provocó que el conductor se detuviera y saliera del automóvil.

La confrontación escaló cuando Ortiz supuestamente golpeó primero a Batista. Ambos cayeron al suelo y comenzaron a forcejear, hasta que, según las imágenes descritas por los investigadores, lucharon por el control de una pistola.

El sistema de detección de disparos ShotSpotter registró al menos dos detonaciones. El médico forense determinó posteriormente que uno de los proyectiles alcanzó a Batista en el pecho.

Otro video, grabado desde el interior de un vehículo, captó parte del enfrentamiento y presuntamente muestra al atacante levantándose, golpeando a la víctima en la cabeza con la empuñadura del arma y huyendo mientras Batista permanecía inmóvil en la calle.

La Policía atribuyó la identificación y captura del sospechoso a la colaboración de la comunidad, incluidos testigos que aportaron información y una mujer que grabó parte del incidente.

Antecedentes de Jorge Ortiz

Los registros judiciales citados en la investigación indican que Ortiz fue condenado en 1992 a 30 años de prisión por asesinato durante la comisión de otro delito (felony murder).

Según las autoridades, al momento de la muerte de Batista ya había cumplido su período de libertad condicional.

La declaración jurada también señala que un detective reconoció a Ortiz por encuentros anteriores con él, incluido uno ocurrido en marzo, cuando fue arrestado por cargos menores relacionados con drogas en un caso que continúa pendiente.

Las autoridades recibieron, además, información de un hombre que aseguró poder identificar al sospechoso a partir de una fotografía.

La tragedia familiar de Batista

La muerte de Batista ocurrió poco más de una semana después del funeral de su hijo de 25 años, integrante de la Fuerza Aérea estadounidense, celebrado el 3 de octubre en Luisiana, según una esquela publicada en internet.

La víctima era aficionada al béisbol de las Grandes Ligas y al fútbol americano de la NFL, especialmente a los Yankees de Nueva York.

Batista dejó seis hijos y tres nietos. Su muerte ha causado conmoción por las circunstancias del ataque y por la tragedia familiar que había enfrentado días antes.

Ortiz enfrenta ahora los nuevos cargos relacionados con el tiroteo mortal. Las acusaciones deberán ser probadas ante los tribunales.