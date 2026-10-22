EE. UU. deporta a dominicano buscado por homicidio en Villa Consuelo

La Policía Nacional recibió a Bryan Rafael Gómez, alias "Petán", ciudadano dominicano que fue deportado de Estados Unidos, donde se encontraba en situación migratoria irregular, y era buscado por las autoridades judiciales dominicanas por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en marzo de 2021 en Villa Consuelo, Distrito Nacional.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este jueves que Gómez fue expulsado del territorio estadounidense el pasado 20 de octubre, luego de haber sido arrestado por agentes migratorios el 25 de septiembre.

Según la publicación de ICE Boston, el dominicano era considerado un prófugo de la justicia de República Dominicana por un caso de homicidio.

Gómez llegó al país el martes 20 de octubre a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas, en un vuelo coordinado por las autoridades migratorias estadounidenses, informó la Policía Nacional.

Tras su llegada, fue procesado en el Vacacional de Haina y posteriormente entregado al Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios) de la Policía Nacional para los procedimientos correspondientes.

Arresto previo en Massachusetts

Gómez había sido detenido inicialmente el 4 de abril por la Policía Estatal de Massachusetts en la ciudad de Worcester, tras ser acusado de abuso doméstico.

On September 25, ICE Boston arrested Bryan Rafael Gomez, a criminal illegal alien and foreign fugitive wanted for homicide from the Dominican Republic. We are pleased to announce that Gomez was REMOVED from the United States on October 20. https://t.co/7VSJeZqFYe — ICE Boston (@EROBoston) October 22, 2026

De acuerdo con la información disponible, fue trasladado a una cárcel local, pero cuando iba a ser liberado ese mismo día, agentes de ICE lo interceptaron y asumieron su custodia por motivos migratorios.

Durante la verificación de sus antecedentes, las autoridades federales confirmaron que existía una orden de arresto emitida en República Dominicana en 2023, relacionada con un caso de homicidio.

ICE Boston anunció posteriormente su arresto el 25 de septiembre y confirmó que fue deportado el 20 de octubre.

Detalles del homicidio

Las autoridades dominicanas no han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias del homicidio ocurrido en Villa Consuelo ni sobre las próximas actuaciones judiciales contra Gómez.