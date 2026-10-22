Revelan fallas en intento de ejecución de Christa Pike en Tennessee

Christa Pike es la presa estadounidense que ha sobrevivido tras recibir dos inyecciones letales en Tennessee (EE.UU.). ( EFE )

El equipo encargado de ejecutar a Christa Pike en Tennessee tuvo dificultades durante casi una hora para colocarle las vías intravenosas y advirtió que algunas de sus venas podrían haberse reventado antes de administrarle la sustancia letal, según documentos judiciales citados por la agencia The Associated Press (AP).

El relato fue presentado el jueves por Randy Spivey, abogado de Pike, en un documento que ofrece nuevos detalles sobre el intento fallido de ejecución del pasado 30 de septiembre. La mujer, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital y tuvo que ser hospitalizada.

Según el escrito, el equipo utilizó alrededor de 10 agujas y probó distintos puntos de acceso en ambos brazos de Pike para establecer las vías intravenosas requeridas por el protocolo estatal. Incluso tuvo dificultades para introducir solución salina a través del último acceso conseguido, indicó Spivey, de acuerdo con AP.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. Tenía 18 años cuando torturó y asesinó a Slemmer junto con su novio, según los antecedentes del caso. Se convirtió en una de las mujeres más jóvenes condenadas a la pena capital en Estados Unidos.

El protocolo de Tennessee contempla administrar una segunda dosis de pentobarbital si la primera no causa la muerte, pero no establece cómo proceder cuando una persona sobrevive a ambas inyecciones.

Tras el intento de ejecución, Pike permaneció varios días conectada a un respirador. Sus abogados llegaron a temer que no sobreviviera, pero recuperó la consciencia y regresó a prisión después de recibir el alta médica, informó AP.

El caso ha reavivado el escrutinio sobre los procedimientos de inyección letal en Tennessee. Los detalles fueron incluidos en un proceso judicial separado en el que personas condenadas a muerte cuestionan la legalidad y la aplicación de esos protocolos.

"Nuestras predicciones sobre la probabilidad de ejecuciones fallidas se han cumplido —y seguirán cumpliéndose— sin cambios sustanciales", dijo Kit Thomas, abogado que representa a los condenados a muerte en ese proceso, según AP.

Casi una hora para colocar las vías intravenosas

De acuerdo con el documento presentado por Spivey y citado por AP, el equipo comenzó a intentar colocar las dos vías intravenosas a las 6:34 de la tarde. Cuando surgieron dificultades, Pike colaboró con los trabajadores y les sugirió buscar una vena viable en la parte superior de uno de sus brazos.

El acceso en el brazo derecho se consiguió en unos seis minutos, pero el procedimiento en el izquierdo tomó casi una hora. Durante los intentos, Pike hacía gestos de dolor mientras los miembros del equipo movían las agujas y expresaban dudas sobre la viabilidad de las venas.

A las 6:57 de la tarde, uno de los integrantes del equipo advirtió que una vena "podría estar reventando", mientras examinaba el acceso en el brazo izquierdo. Otros dos miembros dijeron que no podían determinar si eso estaba ocurriendo, relató Spivey.

"Uno de ellos dijo algo así como: 'O es sangre o está reventada, necesito saberlo'", escribió el abogado.

El equipo probó otro punto del brazo y, al retirar una aguja, esta parecía estar muy doblada. Según Spivey, uno de los trabajadores comentó a las 7:07 de la noche: "Creo que se ha roto".

Después de nuevos intentos, a las 7:13 de la noche el equipo consideró que había logrado establecer la segunda vía. Luego sujetó las manos de Pike con cinta adhesiva y la conectó a un monitor cardíaco.

La mujer se quejó de una sensación de ardor en el brazo. Unos cinco minutos después, comenzaron varias llamadas telefónicas desde la cámara de ejecución. Según el abogado, aparentemente los responsables de administrar el pentobarbital desde una sala contigua pedían repetidamente que se revisara el brazo izquierdo de Pike.

La mujer pidió atención médica

El documento no precisa la hora exacta en que se administró el pentobarbital por vía intravenosa. Sin embargo, a las 7:34 de la noche, Pike manifestó que sentía un dolor intenso en el brazo.

"Siento que se me va a reventar el brazo. Me arde", dijo, según el relato de su abogado.

Pike continuó hablando con su consejero espiritual durante unos 10 minutos antes de comenzar a emitir lo que Spivey describió como un "ronquido agitado".

Durante los siguientes 30 minutos, la mujer se esforzó, se sobresaltó, movió la cabeza y parecía tener dificultades para respirar, escribió el abogado. Cuando pidió utilizar un teléfono, fue conducida por un recorrido de siete minutos a través de las instalaciones, en lugar de permitirle llamar desde la sala de testigos de la ejecución.

A las 8:22 de la noche, Spivey llamó a otros abogados para pedir que se detuviera el procedimiento, argumentando que el protocolo estatal no autorizaba una tercera dosis de pentobarbital. Luego regresó a la sala de testigos y comunicó al fiscal general adjunto que Pike necesitaba atención médica inmediata.

Según el documento, a las 8:50 de la noche el abogado fue informado de que una ambulancia estaba en camino. Veinte minutos después, le comunicaron que el personal médico estaba realizando maniobras de reanimación.

La ambulancia llegó al hospital a las 9:14 de la noche, de acuerdo con la cronología presentada por Spivey y recogida por AP.