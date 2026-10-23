Matan a dominicano de 20 años luego de despedir un empleado en Savannah, Georgia

Un joven dominicano de 20 años murió en un hecho violento en Savannah, Georgia, por el que fue arrestado un hombre de 40 años identificado como Ramone Green, quien presuntamente había sido despedido por la víctima horas antes del crimen.

Saúl Gabriel García Santos trabajaba como gerente de operaciones y, según el relato de su madre, Jenny Santos, había despedido al empleado la mañana del 10 de octubre. La familia sostiene que el hombre regresó posteriormente al lugar de trabajo, cuando Saúl se encontraba solo, lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a subir a un camión de mudanzas.

De acuerdo con la información compartida por la madre, el sospechoso condujo menos de una milla antes de abandonar al joven a un lado de la carretera y dejar el vehículo en el lugar. La familia indicó que todavía no sabe si Saúl recibió el disparo dentro o fuera del camión.

El Departamento de Policía de Savannah informó que sus agentes respondieron alrededor de las 8:40 de la mañana del 10 de octubre a un reporte sobre un peatón inconsciente que había sido atropellado por un vehículo en la intersección de President Street y Wahlstrom Road.

Los equipos de emergencia intentaron reanimar a la víctima, pero fue declarada muerta en el lugar. Durante las primeras diligencias, los investigadores determinaron que el hombre presentaba una herida de bala.

Reacción familiar

Tras trabajar durante toda la noche, los detectives identificaron a Ramone Green como sospechoso y obtuvieron órdenes de arresto por los cargos de homicidio grave (felony murder) y agresión agravada. La Policía informó posteriormente que Green se entregó y quedó bajo custodia.

Más allá de las circunstancias de su muerte, Jenny Santos pidió que su hijo sea recordado por su carácter, sus valores y las metas que tenía por delante.

"Saúl era un ser humano increíble: honrado, bondadoso y la persona más trabajadora que he conocido. Era un estudiante universitario excelente y un ser humano excepcional. Tenía apenas 20 años y una vida por delante", expresó la madre en un mensaje en el que compartió el dolor de la familia.

Santos describió la pérdida como una tragedia que ha golpeado profundamente a todos sus seres queridos y agradeció las muestras de solidaridad recibidas desde la muerte del joven.

"Esta patraña no solo le disparó a mi hijo amado, nos disparó en el corazón a nuestra familia que no podemos con el dolor", escribió.

La madre también pidió respeto y comprensión mientras sus familiares atraviesan el duelo y esperan que las autoridades esclarezcan por completo lo sucedido.

"Saúl, mi precioso hijo, Mami y todos los que te conocimos honraremos tu memoria", concluyó.

La investigación policial continúa para determinar las circunstancias exactas del homicidio y reconstruir lo ocurrido antes de que el joven fuera encontrado sin vida en la vía pública.