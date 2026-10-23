Juez niega libertad médica al dominicano baleado por agentes de ICE en El Bronx

Fotos compartidas de Oscar Belgal tras resultar herido durante operativo del ICE en Nueva York. ( TOMADA DE RR SS )

Un juez federal rechazó este viernes la solicitud de liberación de emergencia presentada por los abogados del dominicano Oscar Belgal, de 28 años, quien permanece detenido tras recibir un disparo en el cuello durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Bronx, Nueva York.

La decisión fue emitida por el juez Héctor González, quien consideró que los representantes legales de Belgal no cumplieron con los estrictos requisitos necesarios para justificar su liberación por motivos médicos, según informó el Daily News.

Los abogados del dominicano argumentaron que dejarlo en libertad era necesario para que recibiera el tratamiento médico ambulatorio que necesita y advirtieron que su estado físico podría deteriorarse si continúa bajo custodia.

Sin embargo, de acuerdo con documentos judiciales citados por el Daily News, el Gobierno presentó información sobre una evaluación médica realizada a Belgal en el Brooklyn Hospital Center. Según esa evaluación, el hombre no necesitaba atención quirúrgica o médica de urgencia en ese momento ni cuidados especializados mientras permaneciera detenido.

Su hijo estaba dentro del vehículo

Belgal resultó herido el 8 de octubre, cuando agentes del ICE dispararon siete veces contra su camioneta Honda Civic SUV plateada en Marble Hill Avenue, cerca de West 225th Street, en El Bronx. Su hijo de cinco años se encontraba en el asiento trasero cuando los agentes abrieron fuego.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que el dominicano utilizó su vehículo como arma y aceleró en dirección a los agentes que intentaban detenerlo. Según la versión oficial, los agentes desconocían que el menor estaba dentro del vehículo.

El disparo alcanzó a Belgal en el cuello, mientras que el niño salió ileso.

El DHS también afirmó en una publicación en la red social X que Belgal es un inmigrante indocumentado de República Dominicana al que las autoridades migratorias buscaban.

Defensa cuestiona que siga detenido

La Sociedad de Asistencia Legal (The Legal Aid Society), que representa a Belgal, criticó la decisión judicial y expresó preocupación por su estado de salud.

En un comunicado, la organización afirmó que el fallo "mantiene al señor Belgal detenido pese a las preocupaciones relacionadas con el deterioro de su estado de salud y plantea serias dudas sobre si se está dando a su salud y a su dignidad humana básica la importancia que merecen".

Por su parte, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, declaró durante una rueda de prensa que Belgal sería asociado de la pandilla callejera Trinitarios y que podría tener conocimiento directo o indirecto del tiroteo contra un agente federal de Aduanas y Protección Fronteriza ocurrido el año pasado en Fort Washington Park, en Manhattan.

El incidente en El Bronx con Belgal desencadenó protestas y renovó las críticas contra la presencia del ICE en Nueva York y sus métodos de actuación, señalados por sus detractores como excesivamente agresivos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien respalda la abolición del ICE, calificó el tiroteo de "indignante" y describió a la agencia como una institución "podrida" que trabaja para "sembrar el caos y el terror", según las declaraciones recogidas en la información publicada por el Daily News.