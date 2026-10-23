Un adolescente de 17 años es el acusado de matar a un dominicano en el tren de Nueva York

El joven dominicano Darrel Rodríguez, de 26 años. ( TOMADA DE REDES SOCIALES )

Un adolescente de 17 años fue arrestado y acusado de matar a tiros al dominicano Darrel Rodríguez, de 26 años, durante una discusión en una estación de un tren de Manhattan, en Nueva York.

El joven enfrenta un cargo de asesinato y dos cargos de posesión criminal de armas por el hecho ocurrido el sábado 17 de octubre en la estación Séptima Avenida-Calle 53. Su identidad no ha sido divulgada debido a que es menor de edad.

Según la reconstrucción del incidente difundida por medios locales, Rodríguez y el adolescente discutieron inicialmente en el andén, abordaron un tren y luego regresaron a la plataforma. Fue entonces cuando el joven presuntamente sacó un arma y disparó contra el dominicano, quien recibió un impacto de bala en el pecho.

El ataque ocurrió poco antes de las 12:30 de la tarde, en el andén de la línea E con dirección norte. Rodríguez fue trasladado al hospital NYC Health + Hospitals/Bellevue, donde se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades no han precisado públicamente qué provocó la discusión ni si existía alguna relación previa entre ambos.

Wanted for a Homicide: On Saturday, October 17, 2026, at approximately 12:21 PM, on the northbound E train platform of the 53rd Street–7th Avenue subway station in Manhattan, this individual shot and killed a man in his 30s. The individual then fled on foot, heading northbound on 7th Avenue. If you have information regarding this incident, DM @NYPDTips or call 1-800-577-TIPS (8477). — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 17, 2026

El sospechoso huyó tras el disparo

Después del tiroteo, el presunto agresor salió de la estación y huyó hacia el norte por la Séptima Avenida.

La Policía de Nueva York (NYPD) difundió imágenes de cámaras de seguridad para localizarlo y solicitó la colaboración ciudadana. En las fotografías aparecía un sospechoso con un conjunto deportivo rojo, chaleco negro, mascarilla y mochila.

El arresto se produjo cinco días después del homicidio, tras la búsqueda emprendida por los investigadores. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) también revisó grabaciones de los andenes y vagones como parte de las pesquisas.

La familia del dominicano recibió la noticia al día siguiente

Rodriguez, residente de El Bronx, creció junto a su hermano gemelo fraterno, Derick, quien vive en Waco, Texas, y se había mudado de Nueva York en 2021 para incorporarse al Ejército de Estados Unidos.

Derick comenzó a preocuparse cuando intentó comunicarse con su hermano el domingo por la mañana y no recibió respuesta. Después de llamar a varias comisarías y consultar a sus padres, un detective le comunicó que Darrel había muerto tras un altercado en el subte.

La víctima trabajaba como guardia de seguridad en Manhattan. Algunos vecinos lo conocían por su segundo nombre, Anthony, para distinguirlo de su hermano gemelo.

El homicidio fue el séptimo registrado en el sistema de subtes de Nueva York en lo que va de 2026, frente a los cuatro contabilizados durante el mismo período de 2025, según datos policiales citados por medios locales.

El adolescente permanece acusado en relación con el caso, mientras los investigadores procuran esclarecer el origen de la discusión que terminó con la muerte del dominicano.