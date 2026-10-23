Aneudy Castillo, hijo de padres dominicanos, dirige una división policial de El Bronx

Aneudy Castillo, jefe policial en Bronx North. ( PUBLICADA POR EL NYPD )

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) destacó este viernes la trayectoria del jefe policial Aneudy Castillo, hijo de padres dominicanos y ecuatorianos, quien hoy está al frente de la división Bronx North y se ha convertido en un referente dentro de la institución.

En una publicación, el NYPD resaltó que Castillo soñaba desde joven con convertirse en policía y proteger la ciudad de Nueva York, una aspiración que logró hacer realidad con su ingreso a las filas de la institución.

"Su sueño se hizo realidad", destacó el departamento policial al presentar al oficial como un ejemplo para otros miembros de la institución.

Actualmente, Castillo dirige Bronx North, una división policial que opera en el distrito del Bronx, donde su trayectoria representa un motivo de orgullo para sus raíces familiares dominicanas y ecuatorianas.

Trayectoria de Aneudy Castillo

El reconocimiento del NYPD pone de relieve la presencia de profesionales de origen latino en puestos de liderazgo dentro de las fuerzas del orden de Nueva York, una ciudad donde las comunidades dominicana y ecuatoriana forman parte importante de su diversidad cultural.

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