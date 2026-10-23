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Index inaugura nueva oficina en Canadá para fortalecer vínculos con la diáspora dominicana

La entidad busca ampliar el apoyo a las asociaciones, profesionales y emprendedores dominicanos residentes en ese país

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    Index inaugura nueva oficina en Canadá para fortalecer vínculos con la diáspora dominicana
    El canciller Ito Bisonó junto a miembros del Index. (SUMINISTRADA POR EL INDEX)

    El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) inauguró una nueva oficina en Canadá para fortalecer los vínculos con la diáspora dominicana, ampliar el acompañamiento a sus organizaciones y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo de la República Dominicana.

    La apertura fue encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, durante la visita oficial que realiza a Canadá, y responde a la estrategia del Gobierno dominicano de estrechar la relación con sus ciudadanos en el exterior y aprovechar sus conocimientos y experiencias para impulsar oportunidades en sus comunidades de residencia y en el país de origen.

    Durante el acto, Bisonó explicó que la nueva oficina tendrá un papel complementario al de las representaciones diplomáticas y consulares, al servir de enlace entre las asociaciones dominicanas, las instituciones y los posibles aliados para desarrollar proyectos comunitarios.

    "Nuestra embajada representa al país y fortalece sus relaciones con Canadá. Los consulados prestan servicios, asisten y protegen a nuestros nacionales. El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior se acerca a las comunidades, fortalece sus asociaciones y conecta sus iniciativas con instituciones y aliados", expresó el canciller.

    El funcionario indicó que la sede promoverá proyectos de vinculación y codesarrollo para conectar a profesionales, emprendedores y organizaciones de la diáspora con iniciativas en distintas comunidades dominicanas, mediante el intercambio de conocimientos, la formación y el fortalecimiento de capacidades.

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    Participación comunitaria

    "Esta oficina del Index debe ser, ante todo, un punto de encuentro para nuestra comunidad dominicana en Canadá; un espacio donde podamos escuchar sus necesidades, fortalecer sus asociaciones y acompañar iniciativas que generen oportunidades", manifestó Bisonó.

    En la inauguración también participó Celinés Toribio, viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Index, quien señaló que la nueva representación permitirá conocer de cerca las necesidades de los dominicanos establecidos en distintas ciudades y provincias canadienses, fomentar su participación y desarrollar iniciativas acordes con sus intereses.

    • Por su parte, el cónsul general dominicano en Toronto, Lucilo Antonio Santos, destacó las contribuciones económicas, sociales y culturales de la comunidad dominicana a Canadá, así como su papel en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

    Entre los asistentes estuvieron el embajador dominicano en Canadá, José A. Blanco Conde; la cónsul general en Montreal, Guina Marys Serrata Encarnación; y la encargada de la nueva oficina del Index en Canadá, Yngrid Beard Mejía.

    La actividad reunió, además, a funcionarios diplomáticos y consulares, representantes de asociaciones comunitarias, profesionales, emprendedores y otros integrantes de la diáspora dominicana en Canadá.

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