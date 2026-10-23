Arrestan a expolicía de NY por la muerte a tiros de un conductor en el puente George Washington

Nueva York, NY USA - 15 de febrero de 2023 : El camino norte renovado en el puente George Washington. ( SHUTTERSTOCK )

Un detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) fue arrestado y acusado de asesinato por la muerte a tiros de un conductor en el puente George Washington, tras un incidente vial que provocó fuertes congestionamientos de tránsito durante varias horas.

El detenido fue identificado como Victor Romero, de 62 años, residente de Haverstraw, Nueva York, quien enfrenta cargos por la muerte de Koran Irvine, de 46 años, ocurrida la noche del martes.

Irvine, residente de Valley Cottage, Nueva York, fue encontrado poco después de las 7:00 de la noche, herido e inconsciente en el asiento del conductor de un vehículo en el nivel superior del puente, en los carriles que conducen hacia Nueva Jersey. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

El tiroteo ocurrió cerca del final de la hora pico nocturna y obligó al cierre de varios carriles del concurrido puente sobre el río Hudson, que conecta Manhattan con Fort Lee, Nueva Jersey.

La circulación fue restablecida unas cinco horas después del incidente, según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, responsable de la infraestructura.

Las autoridades no han ofrecido más detalles sobre las circunstancias del incidente vial que precedió al tiroteo.

Detalles del expolicía

Romero se retiró del NYPD en 2001, después de resultar herido en una mano y el pecho durante un tiroteo ocurrido en junio de 2000, cuando se encontraba fuera de servicio.

En aquella ocasión, el entonces detective de narcóticos en Brooklyn se enfrentó a varios hombres que presuntamente intentaban robar la lavandería de su familia. Romero llevaba seis años trabajando para la Policía de Nueva York cuando ocurrió el incidente, según informó el New York Post en ese momento.

Hasta el momento, no se había informado de un abogado que pudiera ofrecer declaraciones en su nombre.

Reacción de la empresa

La víctima trabajaba para Con Edison, que lamentó su muerte y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

"Nuestras más profundas condolencias para su familia, amigos, colegas y todos los que lo conocían y lo querían", manifestó la compañía en un comunicado, en el que calificó el tiroteo como un "acto de violencia sin sentido".

El puente George Washington, inaugurado en 1931, conecta la ciudad de Nueva York con Nueva Jersey y figura entre los cruces vehiculares más transitados del mundo. Según la Autoridad Portuaria, por esta estructura de dos niveles circulan alrededor de 100 millones de vehículos cada año.

Sus accesos suelen registrar congestionamientos debido al elevado volumen de tráfico y a los cambios de carril que realizan los conductores para incorporarse a las distintas vías.