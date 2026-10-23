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Gobierno de EE. UU. presenta recurso preventivo para anular elección en Alaska si ganan los demócratas

La Corte Suprema de Alaska permitió que Dan J. Sullivan se mantenga en la contienda electoral, a pesar de la demanda del Partido Republicano

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    Gobierno de EE. UU. presenta recurso preventivo para anular elección en Alaska si ganan los demócratas
    Personas depositan su voto en un centro de votación durante el último día de votación anticipada en Memphis, Tennessee, el 1 de agosto de 2026. (AFP)

    El gobierno de Donald Trump presentó una demanda preventiva ante una posible victoria demócrata en las elecciones al Senado en Alaska (noreste), alegando el riesgo de confusión debido a la coincidencia de nombre entre el senador en funciones, el republicano Dan Sullivan, y otro candidato.

    El Partido Republicano intentó, sin éxito, descalificar a Dan J. Sullivan de la contienda, argumentando que se había postulado para sembrar confusión con el senador en funciones respaldado por el presidente Donald Trump, Dan S. Sullivan, que se ubica detrás de la candidata demócrata Mary Peltola en las encuestas de cara a los comicios del 3 de noviembre.

    Sin embargo, en junio, la Corte Suprema de Alaska dictaminó que Dan J. Sullivan podía seguir siendo candidato.

    Confusión de votantes

    Una particularidad del estado es que los votantes pueden clasificar a los candidatos por orden de preferencia en sus boletas.

    En una demanda presentada el jueves, el Departamento de Justicia solicitó a un tribunal federal de Alaska que prohibiera a las autoridades del estado "certificar cualquier resultado que pudiera verse afectado por la confusión de los votantes".

    • Según el gobierno, el resultado se vería comprometido si el actual senador Sullivan es derrotado y queda claro que hubiera vencido sin los votos recibidos por su homónimo y el sistema de votación preferencial vigente en Alaska.
    RELACIONADAS

    Contexto electoral

    La Constitución de Estados Unidos encomienda la organización de las elecciones, incluidas las federales, al Congreso y a los estados.

    En 2024 Donald Trump ganó en Alaska por 13 puntos, pero los altos niveles actuales de impopularidad de los republicanos le otorgan a la demócrata Mary Peltola, exjueza tribal nativa americana, una seria posibilidad de ganar el escaño en disputa en las legislativas.

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